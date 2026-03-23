Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 20:26h.

Una adolescente de Reino Unido ha advertido a los jóvenes sobre el riesgo de compartir vapeadores por la meningitis

Carlos, un joven español que estudia en el campus británico donde dos alumnos han muerto por meningitis: "Mucha gente no está vacunada"

Compartir







Una adolescente de Inglaterra ha advertido a otros del riesgo que tiene compartir un cigarro o un vapeador. En su caso, fue algo que le contagió la meningitis y por la que estuvo enferma de gravedad.

La joven, de 20 años, salió de fiesta hace dos años y en octubre de 2024 comenzó a encontrarse muy mal. Empezó teniendo unos síntomas muy graves. Su madre, Kerrie Durrant, explica para el medio ‘People’, que algo le hizo sospechar que se trataba de más que un simple resfriado.

Explica que por las noches su hija dormía con ella para poder tenerla controlada, pero que se movía mucho y se despertaba a cada rato. Lo que le hizo llevarle al médico fue ver cómo se arrastraba hacia el baño porque no podía moverse, le dolía muchísimo el cuerpo.

Tuvieron que inducirle el coma

Su madre la llevó al hospital y tras examinarla a fondo los médicos decidieron inducirla en un coma debido a la gravedad de su estado. Además, le dijeron que era muy difícil que pudiese sobrevivir las próximas 24 horas por la meningitis que padecía.

Los médicos creyeron que contrajo esta enfermedad por contacto directo con otras personas en la fiesta. Y así fue: “Compartí un vapeador con varias personas aquella noche, así que creemos que de ahí lo habría pillado”, explica. Aunque su situación era muy crítica, consiguió recuperarse y no sufrir daños cerebrales como secuelas. Ella misma explica que, aún sobreviviendo, tiene muy malos recuerdos y siente mucho miedo con la crecida de casos en Reino Unido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“No he salido desde entonces, lo máximo a lo que me he atrevido es ir a un pub, quizá una hora o dos, pero no he querido salir más allá de eso. Sigo fumando vapeador, pero ya no lo comparto con nadie”, explica.