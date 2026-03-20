Silvia Asiain 20 MAR 2026 - 16:50h.

Los expertos explican cómo frenar la meningitis a tiempo y las claves para evitar un brote como el de Reino Unido en España

Reino Unido activa la vacunación masiva contra la meningitis: "Ya hay más de 1.500 personas vacunadas"

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Reino Unido alertaba de un brote de meningitis por el que dos personas han perdido la vida y 27 jóvenes se infectaron en apenas unos días. Las universidades cancelaron sus clases y el Gobierno estableció un plan de vacunación por el que 1.500 personas ya se han puesto la dosis. Las periodistas María Fente y Ángeles Jiménez

La Unión Europea tranquilizaba a todos los líderes de los países miembros asegurando que el riesgo de que el brote se expandiese era muy bajo. En España han saltado todas las alertas tras fallecer un joven de 15 años en Badajoz por esta enfermedad. Sin embargo, desde la Dirección General de Salud Pública detallaron que se trata de un tipo de meningitis que no requiere de vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos.

Los jóvenes son los que corren mayor riesgo de trasmitir la enfermedad, según explica el coordinador del Comité asesor de Vacunas de AEP: "Los adolescentes llevan el meningococo en su garganta", lo que significa que, aunque no tengan riesgo de contraer la enfermedad, sí que pueden portarla y trasmitirla. En España se diagnostican al año 150 casos, pero por ahora no hay evidencia de que haya un brote masivo de la enfermedad.

Aunque la cifra de fallecimientos por esta enfermedad es baja, no es nula, y ronda el "10%", confirma el vocal del mismo comité, Valentí Pineda. Hay evidencia científica de que la vacuna evita el cuadro grave de la sintomatología, sin embargo, no fue añadida al calendario escolar hasta 2022. Muchos jóvenes no pudieron ponérsela porque, antes de aquel año, era gratuita.

Piden que Sanidad establezca la vacuna para niños de 12 años

La vacuna contra la meningitis solo está aprobada para recién nacidos y la mayoría de adolescentes no está vacunados, por lo que tienen un mayor riesgo de poder infectarse. En España, por suerte, nunca se ha dado un brote tan grave como el de Reino Unido, pero no se descartaría, afirma la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis. "En España existe la enfermedad y por tanto puede darse ese brote".

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Muchos médicos están preocupados porque pueda haber un brote de tal dimensiones en el país, por lo que han solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya la vacuna para niños de 12 años. "Recomendamos la vacuna a todos los adolescentes tanto si se van a Reino Unido como si se van... a Malasia".

Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran el dolor de cabeza intenso, fiebre, vómitos, manchas rojas en la piel y rigidez en el cuello. Puede transmitirse a través del contacto directo entre personas, para poder frenarlo a tiempo es necesario "un diagnóstico precoz, antibiótico precoz" y si se actúa a tiempo puede curarse.