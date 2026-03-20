Alberto Rosa 20 MAR 2026 - 20:01h.

Michael Perry, padre de la joven, recuerda que las muertes se pueden prevenir gracias a la vacuna

Cómo frenar la meningitis a tiempo y las claves para evitar un brote en España: "Recomendamos la vacuna a los adolescentes"

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Juliette una chica de 18 años estudiante de la escuela Queen Elizabeth’s Grammar School, en Faversham, falleció el 14 de marzo a causa del brote de meningitis que afecta a la universidad inglesa de Kent, en Reino Unido. A los pocos días de su muerte, el padre de la joven, Michael Perry, ha mostrado su dolor e indignación por el trágico suceso.

“El legado de Juliette debe ser el de un cambio duradero. Es hora de proteger a las familias de los estragos de la meningitis B”, afirmó en un comunicado recogido por Meningitis Research Foundation. La joven de 18 años murió apenas unas horas después de experimentar los primeros síntomas de la enfermedad.

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“Juliette luchó valientemente durante horas, pero a pesar de la excepcional dedicación del personal del hospital del NHS que la atendió, la meningitis nos la arrebató menos de 12 horas después”, explica su padre, quien rinde homenaje a la “energía positiva y radiante” de su hija.

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Tal y como cuenta el progenitor de la joven, todo comenzó la mañana del viernes 13 de marzo. La joven vomitó “sin ningún otro síntoma”. “La llevamos a urgencias porque tenía las mejillas manchadas. Le dieron antibióticos” relata Perry. Juliette murió unas horas después rodeada de sus seres queridos.

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“Estuvimos con ella hasta el final, y los últimos sonidos que escuchó fueron las voces de quienes la amaban diciéndole cuánto la querían y la apreciaban”, recordó su padre. “Ninguna familia debería tener que soportar semejante dolor y tragedia”, añadió, recordando a todos que “se puede prevenir” gracias a la vacuna.

Además del caso de Juliette, una estudiante de 21 años de la universidad de Kent también falleció a causa del brote de meningitis. El brote ha aumentado ya de 27 a 29 casos, de los cuales 15 están confirmados, según un informe de las autoridades sanitarias.