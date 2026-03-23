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Internacional

Difunden imágenes de una pegatina con la cara de Sánchez y su "no a la guerra" en un misil

Irán difunde las imágenes de una fotografía de Sánchez y su mensaje del "No a la guerra" en un misil
Así es la pegatina con la cara de Sánchez que Irán ha colocado en un misil. Informativos Telecinco
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El Ministerio israelí de Exteriores ha asegurado este lunes que el régimen iraní está colocando pegatinas con la cara de Pedro Sánchez y el mensaje antiguerra pronunciado por el presidente del Gobierno en misiles dirigidos a Israel, según un vídeo difundido en su cuenta de X.

En la pegatinas se lee: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente". Se trata de una pegatina colocada en un misil y no quiere decir que Irán haya puesto el nombre del presidente del Gobierno a un misil, como se ha dicho, ni que todos los misiles lleven esa pegatina.

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Se trata de propaganda iraní que utiliza el hecho de que, aunque todos los líderes europeos se oponen al ataque a Irán, solo Pedro Sánchez ha enarbolado enérgicamente el 'No a la guerra' y ha criticado con dureza a Estados Unidos y a Israel.

Para Israel, precisamente este vídeo demuestra que la postura de Pedro Sánchez no es diplomática, sino activista, y que fortalece y consolida al régimen iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores le pregunta directamente a Pedro Sánchez: "¿Qué te parece que tu cara y tu frase aparezcan en un misil que posiblemente nos lancen a nosotros"?

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