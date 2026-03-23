Difunden imágenes de una pegatina con la cara de Sánchez y su "no a la guerra" en un misil

Para Israel, esta acción demuestra la postura de Pedro Sánchez no es diplomática, sino activista, y que fortalece y consolida al régimen iraní

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El Ministerio israelí de Exteriores ha asegurado este lunes que el régimen iraní está colocando pegatinas con la cara de Pedro Sánchez y el mensaje antiguerra pronunciado por el presidente del Gobierno en misiles dirigidos a Israel, según un vídeo difundido en su cuenta de X.

En la pegatinas se lee: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente". Se trata de una pegatina colocada en un misil y no quiere decir que Irán haya puesto el nombre del presidente del Gobierno a un misil, como se ha dicho, ni que todos los misiles lleven esa pegatina.

Se trata de propaganda iraní que utiliza el hecho de que, aunque todos los líderes europeos se oponen al ataque a Irán, solo Pedro Sánchez ha enarbolado enérgicamente el 'No a la guerra' y ha criticado con dureza a Estados Unidos y a Israel.

Para Israel, precisamente este vídeo demuestra que la postura de Pedro Sánchez no es diplomática, sino activista, y que fortalece y consolida al régimen iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores le pregunta directamente a Pedro Sánchez: "¿Qué te parece que tu cara y tu frase aparezcan en un misil que posiblemente nos lancen a nosotros"?