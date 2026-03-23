El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha sugerido que Trump lo que intenta es ganar tiempo y reducir los precios de la energía

Donald Trump suspende ataques contra plantas y refinerías iraníes y anuncia que hay "conversaciones muy positivas y productivas" con Teherán

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Donald Trump ha sorprendido este lunes anunciando la suspensión del ataque a complejos energéticos iraníes, gracias a supuestas conversaciones "positivas y productivas", según el mensaje del presidente de EEUU en su red social. El precio del crudo ha caído en picado, tras la pausa del ultimátum del republicano y ha vuelto a rebotar, poco después, cuando el ministerio de Exteriores iraní negó cualquier contacto directo o indirecto con Washington.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha sugerido que Trump lo que intenta ganar tiempo y reducir los precios de la energía. La agencia de noticias semioficial iraní Mehr publicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, en el que afirma que no existe diálogo entre Teherán y Washington. Los comentarios de Trump buscan reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares, según el comunicado del que se ha hecho eco Al Jazeera.

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La agencia de noticias iraní Fars, por su parte, ha publicado que no ha habido contacto directo con el presidente estadounidense Donald Trump, “ni siquiera a través de un intermediario”. Para Teherán el mensaje del mandatario demuestra que este “cedió” a las advertencias de que Irán atacaría todas las centrales eléctricas, propiedad de Estados Unidos en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, ha puesto en pausa el ultimátum con el que amenazaba a Irán con "aniquilar" sus centrales eléctricas si no reabría en 48 horas, poco antes de la madrugada del martes, el estrecho de Ormuz

El Consejo de Defensa de Irán respondió con contundencia, este lunes, avisando que cualquier ataque en sus costas o islas los llevaría a desplegar varios "tipos de minas navales, incluidas minas a la deriva" "en todas las rutas de acceso y las líneas de comunicación en el golfo Pérsico y las zonas costeras".

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Teherán, también amenazó con cerrar completamente el estrecho y con atacar "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos" en la zona, según la agencia Fars.

La alerta de la Agencia Internacional de la Energía

Los especialistas y politólogos debaten si el mensaje de Trump de una tregua de cinco días a su ultimátum es otra de las maniobras de desinformación con las que juega el presidente de Estados Unidos en un intento por manipular la tendencia de los mercados de petróleo. Casi inmediatamente después de su publicación en Truth Social, los precios del crudo cayeron casi un 10%, aunque este respiro duró hasta la desmentida de Irán.

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El responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha alertado las consecuencias "muy graves" al que "ningún país" será "inmune". El directivo ha explicado que cada día se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970."Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", añadió el jefe de la AIE.