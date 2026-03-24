La personalidad de Donald Trump está caracterizada por su egocentrismo, lo que marca con gran notoriedad sus decisiones

Trump visita la icónica mansión de Elvis Presley y bromea sobre su afición por las artes marciales: "¿Podría ganarle en una pelea?"

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La forma de hacer política que tiene Donald Trump es muy peculiar. Y así lo estamos viendo con la guerra de Irán. El presidente estadounidense, que aseguró que no quiere un alto el fuego, se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo. Trump presumía de haber matado a tantos líderes iraníes que ya no quedaba nadie con quién hablar.

Pero ahora negocia con un dirigente destacado. Los bandazos del alto mandatario hacen tambalear la economía mundial mientras sus decisiones causan miles de muertos.

Seis de cada 10 estadounidenses creen que Trump se ha vuelto errático con la edad

La personalidad de Donald Trump está caracterizada por su egocentrismo, lo que marca con gran notoriedad sus decisiones. En los últimos días, el magnate ha celebrado la muerte del fiscal que investigó sus conexiones con Rusia y ha revelado el crítico diagnóstico médico de un legislador ante el estupor del presidente de la Cámara de Representantes.

Seis de cada 10 estadounidenses creen que Trump se ha vuelto errático con la edad y varios politólogos lo comparan con dictadores del siglo pasado. "Todos los líderes políticos de grandes potencias han tenido probablemente un gran complejo de inferioridad, como fue el caso de Hitler, Stalin o Trump. Es lógico que ese comportamiento tiene mucho que ver con esa deficiencia mental y con esos traumas y complejos que tiene", explica Gustavo Palomares, director del Instituto General Gutiérrez Mellado.

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Pero sus incondicionales siguen defendiendo la figura de Trump, un presidente que nombra el bombardeo de Pearl Harbor delante de la primera ministra de Japón. Sin duda, una muestra de esa personalidad impredecible del presidente de Estados Unidos.