Trump da marcha atrás a su ultimátum de 48 horas para "la destrucción total" de los ataques a plantas y refinerías si Irán no abría el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" con la "misma contundencia" a EEUU tras el ultimátum de Trump

Compartir







Donald Trump ha vuelto a sorprender: El presidente de EEUU asegura en sus redes que ha iniciado conversaciones con Irán "positivas y productivas para concluir las hostilidades". La afirmación sucede a las amenazas contra Teherán de atacar sus infraestructuras energéticas y de desplegar miles de marines para una eventual ofensiva terrestre. El republicano ha anunciado la suspensión durante cinco días de ataques contra centrales eléctricas y plantas energéticas. Los medios iraníes niegan ningún contacto "directo o indirecto" con Trump.

"Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", ha escrito Trump, este lunes en su red social Truth Social. El mensaje del presidente estadounidense, sucede a la respuesta del régimen de los ayatolás que advertían de su intención de minar todo el Golfo Pérsico si EEUU amenazaba la seguridad de su complejo petrolero o gasístico en Oriente Medio.

El intercambio de amenazas había provocado un nuevo terremoto en las bolsas que habían amanecido con el precio del barril rozando los 110 dólares y tras el mensaje de Trump han vuelto a caer hasta poco más de 91 en una caída que no se sabe cuánto durará.

El republicano en su mensaje aseguró que desde estas "conversaciones profundas, detalladas y constructivas que continuarán a lo largo de la semana". "He instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump".

PUEDE INTERESARTE La Cúpula de Hierro israelí vuelve a mostrar grietas tras los últimos bombardeos por parte de Irán: Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra

Los medios iraníes han asegurado que no ha habido contacto directo ni indirecto con Trump y aseguran que su mensaje es una prueba de que “cedió” a la respuesta de Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, afirma que no ha habido contacto directo con el presidente estadounidense Donald Trump, “ni siquiera a través de un intermediario”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump da marcha atrás a su ultimátum de 48 horas para "la destrucción total" si Irán no abría el Estrecho de Ormuz

Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo de que habrá "una destrucción total". "La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", sostuvo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní había respondido este lunes advirtiendo que está "decidida a responder a cualquier amenaza" y subrayado que, en caso de que Trump materializara su amenaza, Teherán atacará "las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses", así como "la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las advertencias de la Agencia Internacional de Energía que han frenado a Trump

El jefe de la AIE, Fatih Birol, ha explicado que cada día de guerra se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

En los hechos, el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra, ya que el tránsito de mercancías se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar esta vía marítima, por la que solía transitar el 20% de la producción mundial de hidrocarburos. "Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", añadió el jefe de la AIE.