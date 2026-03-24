Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

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La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado este martes un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr tan solo un día después de que el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidiera a las partes en conflicto respetar la integridad de este tipo de instalaciones.

"Alrededor de las 9:08 horas de la noche del 24 de abril, un proyectil impactó en el área de la central nuclear de Bushehr, que afortunadamente no causó víctimas, daños financieros ni técnicos", ha señalado la OEAI en un breve mensaje difundido en redes sociales.

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En este sentido, ha recordado que "atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación del derecho y las normas internacionales, así como una grave amenaza para la seguridad regional", instando a las instituciones internacionales a "adoptar una postura responsable" ante tales acciones.

Otro ataque hace una semana

Grossi recordó en la víspera que el personal de las centrales nucleares "debe poder desempeñar su labor vital en condiciones seguras" después de que el pasado 17 de marzo impactara un proyectil cerca del reactor de dicha central en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático, iniciada el pasado 28 de febrero.

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La central está operada por la estatal rusa Rosatom. Cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trasladó recientemente a Washington el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán.