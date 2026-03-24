La guerra como casino: Las apuestas a que la de Irán acaba antes del 31 de marzo se pagan bien

El uso de información privilegiada en torno a los movimientos de la Administración Trump son difíciles de demostrar.

El negocio detrás de cada tuit y cada palabra de Trump sobre la guerra de Irán: se disparan las apuestas sobre el petróleo 15 minutos antes de hablar

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La guerra hace enloquecer los mercados. Cada palabra de Trump los altera y él lo sabe. Solo 15 minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara de conversaciones "productivas" con Irán y anunciara el cese temporal de los ataques a infraestructuras energéticas, en el mercado del petróleo se movieron 580 millones de dólares, un volumen de operaciones elevado que precedió a la bajada del precio y que está levantando sospechas.

El diario Financial Times (FT) ha calculado la cifra a partir de datos de Bloomberg: unos 6.200 contratos de futuros de brent y Texas cambiaron de manos el lunes entre las 6.49 y las 6.50 horas de la mañana, hora de Nueva York. A las 7.04 (mediodía en España), el presidente estadounidense lanzaba en su red social, Truth, el mensaje que giró también los índices bursátiles de todo el mundo.

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¿Uso de información privilegiada?

Senadores y gobernadores demócratas ya han apuntado en anteriores ocasiones, antes del conflicto en Oriente Medio, a un supuesto uso de información privilegiada en torno a los movimientos de la Administración Trump. Alguien compró barato algo que multiplicó su precio pocos minutos después. ¿Era alguien relacionado con el gobierno? ¿Sabían lo que Trump iba a anunciar? No es la primera vez que algo así ocurre. Apuestas similares se han visto en la casa de predicciones polymarket.

Supera en 8 o 9 veces el volumen medio que suele cotizar en un minuto

"Estamos hablando de algo que supera en 8 o 9 veces el volumen medio que suele cotizar en un minuto por lo que se avivan esas especulaciones sobre información privilegiada sobretado por esos lazos de Trump con Wall Street", señala Eduardo Vicho, analista y profesor en FIM Institute.

Falta lo más importante, "encontrar las pruebas", que como señala Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo, "es lo más difícil de conseguir".

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El mercado de materias primas mueve una cantidad ingente de dinero. Unos 100.000 millones de dólares cambian de manos cada día solo en el mercado del petróleo de referencia en Estados Unidos. Difícil encontrar al culpable. "Si alguien tuviera información privilegiada no va a comprar a su propio nombre. Hay 1.000 fórmulas para que eso se vaya disipando en el mercado y, por tanto, es difícilmente rastreable", deja claro Vicho.

Las reglas de los mercados están cambiando. Ahora un tuit mueve más el precio del petróleo que la oferta y la demanda . "Los mercados se inclina más a ver qué cosas dicen los que gobiernan".

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Polymarket: las apuestas sobre la guerra que hacen a muchos millonarios

En el punto de mira también Polymarket, una plataforma de apuestas con la que se vincula a uno de los hijos de Donald Trump. "En esas plataformas el que tiene información antes pues apostar antes y ganar mucho dinero después", detalla Pampillón.

Sospechosamente este fin de semana se crearon varias cuentas apostando a que la guerra acabará antes del 31 de marzo. Si aciertan, los 70 .000 dólares se pueden convertir en más de 800.000.