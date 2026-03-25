EEUU asegura que Trump "desatará el infierno" si fracasan las negociaciones con Irán

La Casa Blanca asegura que las conversaciones continúan y que son productivas, aunque Teherán niega cualquier negociación

Irán frena en seco el plan de paz de Donald Trump: "No habrá acuerdo, ahora ni nunca"

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La Casa Blanca ha matizado este miércoles las informaciones publicadas en medios acerca de un plan de 15 puntos que la Administración de Donald Trump habría entregado a Irán para poner fin a su ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, asegurando que las conversaciones "continúan" entre Washington y Teherán, un extremo rechazado esta semana por las autoridades de Teherán. Informa en el vídeo Sonia Losada.

"He visto un plan de 15 puntos que ha circulado en los medios de comunicación. Quisiera advertir a los periodistas presentes que no informen sobre puntos o planes especulativos procedentes de fuentes anónimas. La Casa Blanca nunca ha confirmado ese plan en su totalidad", ha señalado su portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que ha reiterado que "las conversaciones continúan. Son productivas y siguen siéndolo".

La portavoz no ha querido revelar detalles concretos porque asegura que las negociaciones están en desarrollo y habla de una situación fluida. La Casa Blanca habla ya de victoria y dice que EEUU está muy cerca de lograr sus objetivos en Irán.

La respuesta de Irán a las exigencias de Trump

Advierten que, aunque Trump está apostando ahora por la vía diplomática, si Teherán no acepta que ya han sido derrotados, entonces retomarán los ataques con todavía más fuerza. Irán no se arruga. "Alguien como nosotros jamás llegará a un acuerdo con ustedes", decía un portavoz.

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Ironizan que Estados Unidos debe estar negociando consigo mismo. Pero lo cierto es que públicamente han calificado de excesivas las exigencias de Trump y han contestado con las suyas. La más controvertida, exigir la soberanía iraní del estrecho de Ormuz, ahora un paso libre para todo tipo de buques según el derecho internacional.

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A pesar de las exigencias maximalistas y la guerra por el relato, hasta Israel intuye un horizonte de conversaciones. Netanyahu, según 'The New York Times', ha ordenado a su ejército destruir entre hoy y mañana el mayor número de objetivos de la industria armamentística iraní.