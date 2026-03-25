Uno de los principales mandos del Ejército de Irán responde a EEUU sobre la negativa a negociar a menos que Washington "borre de su mente la idea de actuar contra la nación iraní"

EE.UU propone a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra que como primera condición pide la apertura del Estrecho de Ormuz

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Uno de los principales mandos del Ejército de Irán ha respondido al Gobierno de Estados Unidos sobre el plan de paz que Trump asegura estar negociando con Teherán. El régimen de los ayatolas ha frenado el entusiasmo del presidente estadounidense con la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha subrayado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han hecho eco los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, de Irán, ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington. "Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca", ha zanjado el portavoz iraní.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado en los últimos días que están negociando con Teherán y que las conversaciones son "positivas y productivas" ; sin embargo, sobre el terreno, Israel y Washington siguen bombardeando instalaciones energéticas iraníes.

Irán reitera que dejará pasar por el Estrecho de Ormuz "los buques no hostiles"

La guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero ha ido en un 'in crescendo', que está afectando gravemente a los mercados mundiales. Washington ha pasado de amenazas y ultimátums a posponer "todo ataque militar" contra las centrales eléctricas iraníes. En este sentido, la diplomacia de Irán ha reiterado que los "buques no hostiles" que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma "segura", siempre y cuando "no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad".

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"Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán --siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas-- beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes", ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.

El mensaje de Teherán llega en medio de los ataques iraníes contra los buques que navegan por el estrecho de Ormuz --que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo--, en represalia por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.