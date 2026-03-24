Europa Press 24 MAR 2026 - 23:40h.

Trump ha asegurado este martes que las autoridades de Irán han hecho "un regalo muy grande" en relación con el estrecho de Ormuz

Trump insiste en que están en plenas negociaciones con Irán: "Han acordado que nunca van a tener armas nucleares"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las autoridades de Irán le han hecho al país norteamericano "un regalo muy grande" que ha relacionado con el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio desde el pasado 28 de febrero.

"Nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy importante, de un valor incalculable, y no les voy a decir qué es, pero era un premio muy significativo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario ha asegurado que el obsequio está "relacionado con el petróleo y el gas" para posteriormente agregar que tiene que ver "con el flujo (de crudo), con el estrecho", refiriéndose a este paso clave para el comercio mundial situado en el golfo Pérsico.

El republicano ha considerado que el supuesto regalo de las autoridades iraníes muestra que su Administración está "tratando con las personas adecuadas". "Son los únicos que podrían haberlo hecho", ha declarado ante lo que ha considerado como la prueba de un "cambio de régimen" en Irán.

Las palabras de Trump sobre las armas nucleares

"Realmente estamos ante un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que fueron los que crearon todos esos problemas", ha manifestado.

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Trump se ha referido asimismo a sus declaraciones de la víspera, cuando aseguró que su Administración había mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán el domingo y que seguirían este lunes, tras apuntar a un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

"No van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento", ha asegurado, pese a que desde Irán han negado que exista ninguna negociación con Washington y han atribuido el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo.

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Este mismo lunes, el mandatario estadounidense anunció el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.