El texto forma parte de unas memorias nunca publicadas de su secretaria personal, Evelyn Lincoln

La exsecretaria aseguraba que el asesinato fue un acto deliberado para apartar a Kennedy del poder

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Un documento inédito ha reabierto el debate sobre el asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Se trata de un escrito elaborado por su secretaria personal, Evelyn Lincoln, en el que sostiene que la muerte del mandatario fue fruto de una conspiración interna que tenía motivaciones políticas.

El texto forma parte de unas memorias nunca publicadas. En ese documento, Lincoln, que trabajó durante más de una década junto al presidente y estuvo presente en la comitiva el día del atentado en Dallas, expresa estar convencida de que el crimen no fue obra de un único individuo, sino el resultado de una operación organizada desde dentro del propio Gobierno.

Según explica el investigador Jefferson Morley, editor de la web JFK Facts, el valor del testimonio se basa en la cercanía de Lincoln con Kennedy. Asegura que su interpretación podría reflejar incluso cómo el propio presidente habría entendido su asesinato, dada la relación de confianza que mantenían.

Lincoln redactó estas reflexiones al final de su vida, sin llegar a hacerlas públicas. Falleció en 1995 y nunca expresó en vida su opinión sobre lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Sin embargo, en este anexo de once páginas dejó por escrito su visión, basada en los años que pasó como una de las personas más cercanas al presidente, actuando como enlace directo con su entorno político y personal.

En ese texto, la exsecretaria plantea que el asesinato fue un acto deliberado para apartar a Kennedy del poder, apuntando a la implicación de actores dentro de las propias estructuras gubernamentales. Una interpretación que, décadas después, vuelve a alimentar las dudas y teorías en torno a uno de los magnicidios más investigados de la historia.