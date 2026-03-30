"Irán cree que gana si sobrevive y expande el dolor", considera Jorge Dezcallar, ex director del CNI.

Jorge Dezcallar, ex director del CNI cree que "EEUU va a perder muchas plumas en esto"

Compartir







Jorge Dezcallar, fue ex director del CNI, ha sido diplomático y responsable de Oriente Medio en el Ministerio. Y ahora también novelista con 'Pez Negro', justamente una historia en la que el CNI, la CIA y el Mosad se ponen a la caza de un sanguinario terrorista. Es su tercera novela de ficción y viaja a 2023 al ataque de Hamás a Israel. Desde entonces Israel reformula el plan en toda la región en Gaza, Líbano y con Irán, su archienemigo.

Parece que EEUU ha ido al rescate de Israel en su plan de defensa de su integridad tras este ataque que marcó un antes y un después en su política. En este sentido, Dezcallar ve dos puntos distintos en las actuaciones de israel, que sabe lo que quiere y cómo lograrlo y EEUU, que está vacilando, con dudas al respecto. Por lo que se ve hasta hoy a Israel no le molesta una guerra larga, a Trump no le conviene, y siempre creyó que iba a ser más corta.

"EEUU deberá decidir si preserva los intereses de seguridad de Israel o estabilizar los mercados"

"Israel lo tiene claro, quiere acabar con la república islámica porque considera que es su enemigo existencial, que lo es, y un enemigo estratégico porque en la medida en que tuviera el arma nuclear acabaría con el monopolio de Israel. EEUU no tiene una estrategia, ha dicho una cosa y su contraria, que quería la rendición incondicional, luego acabar con el régimen, negociar. EEUU deberá decidir si preserva los intereses de seguridad de Israel como los percibe Israel o estabilizar a los mercados".

Irán juega bien sus bazas, pese a ser más débil militarmente. Por el momento, sobrevive, porque para ellos resistir es ganar. "Sobrevivir es ganar", destaca Dezcallar, que considera que Irán sabía que iba a ser atacada y ha planteado una "estrategia de disuasión en mosaico, si el mando central falla, hay 31 comandantes que toman capacidad autónoma para tomar decisiones y para aguantar van a extender el desastre, implicar a los países del Golfo".

PUEDE INTERESARTE Israel legaliza la pena de muerte por horca para los condenados por actos terroristas

Cómo lo hace, no puede atacar los portaviones, pero va "atacando bases americanas, embajadas, intereses de infraestructuras en plantas petrolíferas de Arabia Saudí y Emiratos, para que estos países digan a EEUU que no es capaz de defenderlos. Yo creo que EEUU se va a dejar muchas plumas en esto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y China, mientras tanto, que "recibía el 80% del petróleo que exportaba Irán, podríamos decir que le ha perjudicado, pero no mucho porque ahora importa de Rusia por oleoductos. Ve que en Okinawa, en Corea del Sur, esas tropas se están yendo de su zona de influencia a Oriente Medio y ve a los americanos embarrancados en Oriente Medio, vaciando sus arsenales y retirándose de sus zonas de influencia, para ellos estupendo".