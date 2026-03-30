EE.UU. afirma que no necesita apoyo tras el cierre del espacio aéreo español a sus operaciones militares

La guerra en Irán cumple un mes con los vaivenes de Trump: "Negociamos con ellos y luego tenemos que hacerlos volar por los aires"

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La Casa Blanca ha afirmado este lunes que la Administración de Donald Trump “no necesita ayuda de España ni de nadie más” en la guerra contra Irán, después de que el Gobierno español haya decidido cerrar su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación militar conocida como ‘Furia Épica’, impulsada por Estados Unidos e Israel.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la operación y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, han señalado fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press, subrayando la autonomía de la ofensiva militar.

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España rechaza el uso de su espacio aéreo y bases por considerar la guerra “ilegal”

La respuesta estadounidense llega después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que tanto las bases militares de Rota y Morón como el espacio aéreo español permanecen cerrados a cualquier operación relacionada con el conflicto, al considerar que se trata de una guerra “profundamente ilegal e injusta”.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas. Ni se autorizan las bases ni se permite el uso del espacio aéreo español para actuaciones vinculadas a la guerra en Irán”, ha señalado con contundencia la ministra.

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Esta decisión supone un paso más en la posición del Gobierno de España frente al conflicto, marcando distancias con la estrategia de Washington y evidenciando un desacuerdo político y militar en plena escalada de tensión internacional.

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El cruce de declaraciones refleja el delicado equilibrio diplomático entre ambos países, aliados históricos, en un contexto geopolítico especialmente sensible.