Los ejercicios militares de los soldados norcoreanos realizaron su exhibición ante el orgulloso líder Kim Jong-un

Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre

Compartir







El Ejército de Corea del Norte ha divulgado una exhibición de la fuerza militar y habilidades físicas de sus soldados. Ante la atenta mirada del máximo líder, Kim Jong-un rompieron bloques de hormigón a cabezazos y mostraron la resistencia de sus entrenados abdomen frente a golpes de palas y otros objetos contundentes.

El evento, militar fue grabado y hecho público por el Gobierno de Corea del Norte para mostrar de las capacidades miliares de sus efectivos mostrando la resistencia física al límite, como en una película de Bruce Lee. Las imágenes revelan cómo los soldados soportan golpes y realizan acrobacias inimaginables.

En el vídeo que muchos medios han divulgados se ve cómo el máximo líder norcoreano observa complacido a sus soldados rompiendo ladrillos con la cabeza y con las manos; otros simulan combates de grupo, con movimientos altamente entrenados mezclados con gimnasia y artes marciales.

También hay mujeres militares igualmente capaces y 'peligrosas' realizando ejercicios con armas blancas y lunchacos, en una coreografía que simulan un combate cuerpo a cuerpo.

El acto, que ha sido hecho público por el Gobierno de Kim Jong-un, habitualmente hermético, se interpreta como una forma de estrategia propagandística del régimen norcoreano de su supuesta imagen de poder y organización.