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Internacional

Corea del Norte presume de su fuerza militar: romper bloques de hormigón a cabezazos y dominio de las artes marciales

La exhibición militar de Corea del Norte: romper bloques de hormigón a cabezazos y artes marciales
Los militares muestran sus habilidades de combate frente al líder máximo Kim Jong-un.. vídeo de Informativos Telecinco
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El Ejército de Corea del Norte ha divulgado una exhibición de la fuerza militar y habilidades físicas de sus soldados. Ante la atenta mirada del máximo líder,  Kim Jong-un rompieron bloques de hormigón a cabezazos y mostraron la resistencia de sus entrenados abdomen frente a golpes de palas y otros objetos contundentes.

El evento, militar fue grabado y hecho público por el Gobierno de Corea del Norte para mostrar de las capacidades miliares de sus efectivos mostrando la resistencia física al límite, como en una película de Bruce Lee. Las imágenes revelan cómo los soldados soportan golpes y realizan acrobacias inimaginables.

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En el vídeo que muchos medios han divulgados se ve cómo el máximo líder norcoreano observa complacido a sus soldados rompiendo ladrillos con la cabeza y con las manos; otros simulan combates de grupo, con movimientos altamente entrenados mezclados con gimnasia y artes marciales.

También hay mujeres militares igualmente capaces y 'peligrosas' realizando ejercicios con armas blancas y lunchacos, en una coreografía que simulan un combate cuerpo a cuerpo.

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El acto, que ha sido hecho público por el Gobierno de Kim Jong-un, habitualmente hermético, se interpreta como una forma de estrategia propagandística del régimen norcoreano de su supuesta imagen de poder y organización.

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