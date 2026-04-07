La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha anunciado que liberará a la periodista Shelly Kittleson, secuestrada en Bagdad

EEUU denuncia el secuestro de una periodista estadounidense en Irak: hay un detenido y la mujer sigue desaparecida

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La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha anunciado este martes que ha decidido liberar a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana en Bagdad, con la condición de que abandone inmediatamente el país.

"En reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente, hemos decidido poner en libertad a la acusada estadounidense (Shelly Kittleson), con la condición de que abandone el país de inmediato", reza un comunicado del grupo difundido en redes sociales en alusión a Mohamed Shia al Sudani.

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La milicia ha advertido en su breve nota de que este gesto "no se repetirá en el futuro", alegando que el país se encuentra en un estado de "guerra declarada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam" desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán. "En tales circunstancias, muchas consideraciones quedan en segundo plano", ha agregado.

Las autoridades iraquíes no han hecho declaraciones hasta el momento sobre el anuncio mientras que Alex Plitsas, amigo de Kittleson y persona de contacto con Estados Unidos designada por la propia periodista, ha dicho en X que "no tenemos confirmación oficial del Gobierno estadounidense" al respecto.

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La respuesta por parte de EEUU al secuestro

El Departamento de Estado de Estados Unidos informaba este martes que junto al FBI coordinan acciones para liberar a una periodista estadounidense secuestrada en Irak y asegura que un individuo vinculado a una milicia alineada con Irán fue detenido por supuestamente estar relacionado al hecho.

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El Departamento de Estado señaló que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido a la periodista sobre las amenazas en su contra. En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, confirmó que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación "lo antes posible".