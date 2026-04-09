Rescatan con vida a un minero en México tras 14 días atrapado bajo tierra

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el rescate de "asombroso"

Siguen buscando a un tercer minero que no ha sido localizado en las galerías inundadas de la mina mexicana en Sinaloa

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Un minero mexicano de 42 años ha sido rescatado después de pasar 14 días en unas galerías inundadas en Santa Fe, Sinaloa. Francisco Zapata Nájera pudo salir después de que los equipos de buzos del Ejército lograran rescatarlo bombeando el agua que le impedía salir desde que la mina se derrumbara el pasado 25 de marzo. Se sigue buscando a un otro trabajador que sigue sin ser localizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el rescate de "asombroso", aunque las autoridades confirmaron la muerte de otros dos trabajadores y otro rescate exitoso de una segundo minero. Los equipos de rescate conjuntamente con técnicos del Ejército mexicano han estado trabajando en el rescate de los trabajadores desde hace 14 días.

Se busca a un tercer minero que sigue sin ser localizado

El personal sanitario auxilió al hombre y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde permanece para ser evaluado por especialistas. Los técnicos de Emergencia al hallar a Zapata Nájera le hicieron una valoración médica en el interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad.

En el despliegue operativo, que se mantiene a la búsqueda de un último minero, participan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina (Semar), y de brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco. El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones para localizar al último trabajador.