Gonzalo Barquilla 31 MAR 2026 - 14:09h.

La mina de Cerredo recuerda la tragedia que causó cinco muertes y cuatro heridos mientras la causa judicial sigue abierta

La Justicia investiga a cuatro personas responsables por la explosión mortal de la mina de Cerredo y ordena embargos millonarios

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Este 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores (Jorge, Amadeo, Rubén, David e Iván) y otros cuatro resultaron heridos. La explosión, registrada en el interior de una de las galerías, conmocionó profundamente a las comarcas mineras de Asturias y León, especialmente al Valle de Laciana, de donde procedían cuatro de las víctimas.

El caso sigue abierto y rodeado de interrogantes 12 meses después. La investigación judicial continúa su curso para esclarecer posibles responsabilidades, mientras avanzan también la comisión parlamentaria en la Junta General y la investigación interna del Principado de Asturias, aún sin concluir en aspectos clave como el informe de la Inspección de Servicios.

Reclamación de las familias al Principado

En la víspera del aniversario, las familias de las víctimas han dado un paso más en la búsqueda de responsabilidades. Según publica 'La Nueva España', han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Principado de Asturias, como paso previo a una posible demanda judicial.

El escrito plantea dudas sobre el funcionamiento del servicio público de inspección, en una explotación en la que presuntamente se desarrollaba actividad ilegal sin ser detectada por la Administración. La reclamación, impulsada por familiares de cuatro de los cinco fallecidos, busca que el Gobierno autonómico asuma las indemnizaciones si los responsables directos no pueden hacerles frente, en un contexto en el que los informes de la Guardia Civil apuntan a incumplimientos graves de seguridad.

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Los 45 minutos que generan dudas

Otra de las cuestiones que ha cobrado relevancia es la gestión del accidente en sus primeros momentos. Tal y como detallan fuentes como 'El Periódico', transcurrieron alrededor de 45 minutos entre la explosión de grisú (metano), situada en torno a las 08:45 horas, y el aviso a los servicios de emergencia, que no se produjo hasta cerca de las 09:30.

Ese lapso de tiempo se ha convertido en un punto clave de la investigación y en una fuente de inquietud para las familias, que plantean si pudo existir una posible omisión de socorro. Según la fuente citada, algunos trabajadores heridos lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados al centro de salud de Villablino antes incluso de que se activara plenamente el operativo de emergencias, mientras que la Brigada de Salvamento Minero no habría llegado al lugar hasta pasadas las 10:50 horas.

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El testimonio de David Álvarez: "Había muy poca segurdad, por no decir ninguna"

A las investigaciones se suman los testimonios de quienes vivieron el accidente. Uno de los supervivientes, David Álvarez, ha denunciado recientemente las condiciones en las que trabajaban. Según ha explicado, realizaban labores de extracción de carbón sin saber que la empresa carecía de los permisos necesarios para esa actividad.

El minero ha descrito un entorno con graves problemas de ventilación y controles deficientes: "Había muy poca seguridad, por no decir ninguna". El día del accidente, recuerda, una chispa (al poner en marcha la maquinaria) en un ambiente con acumulación de gas provocó una explosión: "Una gran bola de fuego". Como consecuencia, sufrió diversas lesiones, entre ellas daños en vértebras, fracturas en un pie y secuelas físicas permanentes. También ha cuestionado el papel de las inspecciones y ha criticado la falta de apoyo por parte de la empresa tras el siniestro.

Contexto, investigación y debate político

El caso se enmarca en un contexto de sospechas sobre la explotación. Según 'El Mundo', durante meses se habría extraído carbón en niveles no autorizados, en una mina donde oficialmente no estaba permitida la actividad. Audios de la investigación recogen que uno de los trabajadores fallecidos avisaba días antes de que "no se estaban haciendo bien las cosas" y que podía ocurrir "algo grave", añadiendo que no quería "ser portada de ningún periódico". La mina ya había sufrido un accidente mortal en agosto de 2022: un trabajador murió y otro perdió una pierna mientras solo tenían permiso para retirar chatarra, con informes que señalaban "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada". La misma causa judicial que investiga el accidente de 2025 sigue abierta, prorrogando sus diligencias como en 2022.

En el ámbito político, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha puesto en duda que la Administración autonómica desconociera lo que ocurría en la explotación, señalando posibles fallos de vigilancia y control, si bien será la investigación judicial la que determine las responsabilidades.

Dimisiones y consecuencias

El impacto institucional fue inmediato. Días después del accidente minero, dimitió la entonces consejera de Industria del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz, quien previamente había sido directora general de Minas.

Desde entonces, el foco se ha mantenido en la necesidad de depurar responsabilidades y reforzar las garantías de seguridad en el sector.

Villablino recuerda a las víctimas

En este contexto, el Ayuntamiento de Villablino ha rendido homenaje este martes a los mineros fallecidos. El acto, celebrado a las 12:00 horas en el Monumento al Minero, ha consistido en una ofrenda floral en memoria de los trabajadores, cuatro de ellos vecinos del municipio.

El Consistorio destacó en un bando que se trataba de un homenaje "sincero y sentido", subrayando que el recuerdo de las víctimas "permanece vivo en la memoria de todo el municipio". La convocatoria, abierta a toda la ciudadanía, buscó acompañar a las familias en un momento de "recogimiento, unión y memoria compartida". El apoyo se traslada también a los supervivientes y los heridos, con secuelas físicas y psicológicas de gran impacto, como lesiones craneales graves o el temor a la oscuridad.