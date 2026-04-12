Europa Press 12 ABR 2026 - 12:02h.

Los dos grandes rivales animan al voto mientras sus partidos Fidesz y Tisza cruzan denuncias esporádicas de fraude electoral

"Hay que respetar la decisión del pueblo", ha añadido Orbán en medio de los avisos que se han lanzado ambos candidatos sobre la posibilidad de fraude electoral en los comicios

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Los dos grandes contendientes de las elecciones legislativas de este domingo en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán y el líder opositor y favorito a la victoria, Peter Magyar, han depositado su voto para unos comicios caracterizados por récords de participación ciudadana durante las primeras horas.

Buen dato de participación desde primeras horas

A las dos horas de abrir los colegios electorales, un 16,89 por ciento de los votantes húngaros ya habían depositado su voto. Se trata de más de seis puntos porcentuales por encima de las elecciones legislativas de hace cuatro años y todo parece apuntar que la tendencia va a continuar durante las próximas horas.

Magyar ha insistido en la importancia de la participación porque "habrá distritos electorales donde el resultado dependerá de unos pocos votos", ha manifestado tras depositar su papeleta antes de declararse absolutamente convencido de que su partido Tisza va a ganar las elecciones: "Nadie piensa en serio que Tisza vaya a perder, ni Hungría tampoco". En línea con su campaña, Magyar, más europeísta que su rival y jefe de Gobierno, ha enmarcado los comicios en una lucha "entre el Este y el Oeste".

Orbán se presenta como "la opción más segura"

Orbán, que también ha votado, ha asegurado que felicitará a Magyar si gana las elecciones antes de llamar al voto por su partido Fidesz, porque "es la opción más segura". En las últimas horas, el primer ministro ha recibido mensajes de aliento de aliados como Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, o el ministro de Israel para la Diáspora, Amichai Chikli.

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"Hay que respetar la decisión del pueblo", ha añadido Orbán en medio de los avisos que se han lanzado ambos candidatos sobre la posibilidad de fraude electoral en los comicios.

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Según Tisza, se han recibido alrededor de 60 denuncias en su página web por presuntas irregularidades cometidas por simpatizantes del Fidesz de Orbán. El eurodiputado de Fidesz, Csaba Domotor, ha segurdao por contra que su partido tiene constancia de 639 casos de irregularidades electorales y hay 74 denuncias policiales pendientes.