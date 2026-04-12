El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, asegura que no han llegado a un acuerdo con Teherán en las negociaciones de paz

La mediadora Pakistán pide a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles.

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EEUU se levanta de la mesa de negociaciones con Irán en Islamabad, Pakistán tras 21 horas. El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, ha asegurado este domingo que no han llegado a un acuerdo con Teherán en las negociaciones de paz, aunque se va de la capital paquistaní con una "última" oferta, la de un "método de entendimiento".

"Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo: Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo, hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", afirmó Vance en una comparecencia ante los medios.

Teherán afirma que "nadie esperaba" un acuerdo en la primera sesión

Por su parte, Teherán ha declarado que "nadie esperaba" que se alcanzara un acuerdo en la primera ronda de negociaciones, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

"Desde el principio quedó claro que no debíamos esperar un acuerdo en una sola sesión. Nadie lo esperaba", declaró Esmaeil Baqaei a la televisión estatal iraní, tras el anuncio del fracaso de las conversaciones en Islamabad destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó estar "seguro de que nuestros contactos con Pakistán, así como con nuestros otros amigos en la región, continuarán".

Pakistán pide que se siga cumpliendo con el compromiso de alto el fuego

La mediadora Pakistán pide a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles.

Las conversaciones de paz, el primer contacto directo al más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde hace 47 años, terminaron al amanecer de esta mañana tras 21 horas de diálogo sin que se llegara a un acuerdo, según afirmó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en una comparecencia ante los medios en la capital paquistaní.

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