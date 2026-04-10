Trump sigue molesto con la OTAN y su gabinete piensa en su nueva relación con ella y con Europa.

Vance afirma que hay "directices claras" para negociar con Irán y espera conversaciones "positivas" en Islamabad

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Ante su incapacidad para doblegar a Irán, Trump lleva semanas cargando contra la OTAN porque quiere que resuelva el problema en el Estrecho de Ormuz. Y se especula con una retirada, al menos parcial, de los 80.000 soldados estadounidenses en suelo europeo. Trump lleva años presionando a la OTAN y amenazando con abandonarla. Llama a sus aliados cobardes y gorrones. No descarta retirar tampoco las bases en algunos países apuntando especialmente a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes como respuesta, que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común, y ha dicho que es la única forma de la Unión Europea (UE) se haga valer en seguridad. "En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea solo tenemos una forma de hacernos valer" en seguridad, ha defendido en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha dicho que España está lista: "No en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial", y ha añadido que ese equivocan quienes creen que es opcional avanzar hacia un ejército europeo común.

Mientras tanto, representantes europeos han abogado este viernes por mejorar la independencia de la Unión Europea (UE) frente a los EE.UU. en materia de defensa, tanto en crear un ejército comunitario propio como en desarrollo. Así se han expresado el jefe de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov; el secretario de ASD Europe, Camille Grand; el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, y el exministro de Defensa eslovaco Martin Sklenár, en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Chentsov ha defendido unir fuerzas entre Europe y Ucrania para unir las "inmensas posibilidades tecnológicas de la UE y la velocidad de los innovadores ucranianos", con el fin de combatir la agresión de Rusia y también desarrollar la industria europea.

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Al preguntársele por EE.UU. y la política internacional de su presidente Donald Trump, ha afirmado que, pese a todo, los estadounidenses siguen siendo aliados para Ucrania, cuya defensa aérea es "crucial" en la resistencia contra las fuerzas rusas.

Respecto a Trump, López ha lamentado que EE.UU. ya no se está comportando como un aliado para la UE: "La relación que teníamos durante el siglo XX ha cambiado para siempre. Y esa conexión que compartíamos probablemente ya no volverá a existir". En referencia a los compromisos de Europa, tanto a nivel de defensa como de apoyo, ha defendido refozar la interoperatividad y la cooperación: "Tenemos que gastar más, obviamente, y también gastar mejor".

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Sklenar considera que "Europa tiene que encontrar un camino sobre cómo gestionar esta nueva situación", especialmente en un momento en que debe centrarse más en defensa y seguridad que en otras épocas. "Los europeos no saben cómo hablar con EE.UU. de esta manera, porque siempre ha sido el mayor aliado y el líder de la OTAN", según el exministro.

En una entrevista durante la jornada, el comisionado de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha afirmado que ve un "claro" apoyo de la ciudadanía europea en favor de un ejército comunitario, especialmente al compararse con el apoyo militar de la OTAN. "Necesitamos desarrollar nuestras propias capacidades, que realmente están por debajo del nivel que necesitamos tener, y eso es lo que estamos tratando de hacer" desde la UE, ha asegurado.