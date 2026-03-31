España refuerza la seguridad de sus militares en Líbano tras la muerte de tres cascos azules

Los militares españoles en Líbano refuerzan su seguridad tras la muerte de tres cascos azules en ataques contra la misión de la ONU

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Los 650 militares españoles encuadrados en la misión de paz de la ONU en Líbano continúan cumpliendo su cometido, aunque han extremado las medidas de protección tras la muerte de tres cascos azules indonesios en apenas 24 horas, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Uno de los soldados de la misión UNIFIL falleció el domingo tras un ataque de origen desconocido, que dejó además a otro militar gravemente herido. Un día después, un convoy de la misión sufrió una explosión, en la que murieron otros dos soldados y dos más resultaron heridos.

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“El contingente español, continúa cumpliendo su misión a pesar del deterioro de la situación de seguridad en la zona. Nuestros cascos azules no han sufrido ningún daño”, ha señalado el EMAD, destacando que se han reforzado las medidas de seguridad.

Tensión creciente en la misión de la ONU

España lidera el sector este de UNIFIL, donde se han producido los ataques, aunque los militares españoles se encuentran en una zona distinta a la más afectada. Aun así, el aumento de la violencia ha elevado la alerta dentro de la misión internacional.

El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha acusado al grupo chií Hizbulá del ataque más reciente, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, mantiene que se trata de una explosión de origen desconocido.

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Escalada regional y presencia española

La situación se enmarca en una creciente escalada en Oriente Próximo, intensificada desde que Hizbulá, respaldado por Irán, se implicó en el conflicto tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Desde entonces, Israel ha aumentado su presencia militar en el sur del Líbano, escenario de numerosos ataques.

España participa en UNIFIL desde 2006. El contingente tiene su base principal, Miguel de Cervantes, en Marjayún, y también está presente en el cuartel general de Naqoura, desempeñando un papel clave en las operaciones de mantenimiento de la paz en la región.