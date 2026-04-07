Claudia Barraso 07 ABR 2026 - 20:08h.

Bruselas ha advertido al Gobierno de España de que la rebaja del IVA en los carburantes incumple la normativa europea

La rebaja de impuestos a los combustibles por la guerra contra Irán abaratará repostar unos 20 euros de media por depósito

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La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de España que la rebaja del IVA a los combustibles fósiles del 10% no se ajusta a la normativa comunitaria. Del mismo modo, Bruselas ha trasladado este mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una carta remitida a finales de marzo, donde cuestionaba la legalidad de esta medida adoptada para mitigar el impacto del encarecimiento energético provocado por la guerra de Oriente Próximo.

La reducción del IVA en los carburantes está dentro del paquete de medidas aprobados por el Gobierno el pasado 20 de marzo con el objetivo de reducir el impacto económico de la guerra de Irán. Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado haber recibido la advertencia, aunque defienden que se trata de una actuación limitada en el tiempo. Además, sigue manteniendo su intención de mantener esta medida hasta el 30 de junio.

Sin embargo, y aunque la posición del Gobierno sea clara, este paquete tiene una duración limitada. España ha ajustado hasta los niveles mínimos que permite la normativa, una medida que tiene un impacto de unos 656 millones de euros, según informan medios como ‘El Economista’.

Sobre el impulso de las energéticas

Este plan de ayudas está planteado para amortiguar el impacto de la crisis energética que ya supera los 5.000 millones de euros. Pero la preocupación de la Comisión Europea deriva en que puede terminar incentivando el consumo de los carburantes en un momento crítico.

De esta manera, Dan Jorgensen, comisario de Energía y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, han advertido a los Estados miembros de que eviten medidas que refuercen la dependencia de estas fuentes impulsando el ahorro energético y la electrificación. Por lo que, Bruselas se muestra a favor de las medidas fiscales con un enfoque que contribuyan al impulso de las energéticas, frente a las relacionadas con la producción eléctrica o las redes de distribución.