León XIV aclara que su labor es evangelizar: "No soy político. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado como lo están haciendo algunos"

Donald Trump carga contra el papa León XIV por ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

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El papa León XIV ha respondido al presidente de EEUU, Donald Trump que lo criticó e insultó llamándole "débil" por meterse en política. El pontífice se reafirmó en su mensaje de paz y reivindicó que seguirá "alzando la voz contra la guerra"; ante los periodistas que se encontraban a bordo del avión que lo llevara a Argelia, fue muy directo: "No le temo al gobierno de Trump". "Hablo del Evangelio; no soy político. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado como lo están haciendo algunos".

El papa ha subrayado que su función es predicar el Evangelio, no involucrarse en disputas políticas con Trump en respuesta a los periodistas que le preguntaron sobre el mensaje crítico del presidente estadounidense en redes sociales.

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"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela", ha escrito Trump en un largo mensaje en el que acusó a León XIV de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

Sobre esta palabras, el papa ha respondido: "Creo que quienes la lean podrán sacar sus propias conclusiones. No soy político y no tengo intención de debatir con él". "Más bien, busquemos siempre la paz y pongamos fin a las guerras", ha asegurado el papa ante los medios que cubren su viaje, según ha publicado Vatican News.

El papa ha evitado mantener el conflicto verbal que inició Trump y se reafirmó en que seguirá condenando abiertamente la guerra y promoviendo la paz. "Seguiré alzando la voz contra la guerra, buscando promover la paz y el diálogo multilateral entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas", afirmó. "El mensaje de la Iglesia es el mensaje del Evangelio: Bienaventurados los que trabajan por la paz".

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León reiteró que no concibe su misión en términos políticos. "No me veo como un político. No quiero entrar en un debate con él. Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo", concluyó.

León XIV es papa porque pensó "que sería mejor para lidiar con el presidente Donald Trump"

El mandatario estadounidense, este domingo, ha escrito un mensaje contra el papa León XIV lleno de descalificaciones. El republicano ha llegado a decir que el pontífice es papa gracias a él. "Debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula". "No figuraba en ninguna lista para ser papa y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump".

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Los analistas políticos han llamado la atención recientemente por el giro del republicano hacia un lenguaje, con cada vez, más connotaciones de carácter religioso en sus mensajes públicos relacionados con la guerra de Irán. Algunos consideran que podría estar buscando reforzar su conexión con una parte clave de su electorado: los evangélicos blancos de su base MAGA, tradicionalmente contrarios a las intervenciones militares.

Poco después del inicio de la ofensiva militar contra Irán, el expresidente reunió en el Despacho Oval a una veintena de pastores evangélicos, a quienes pidió que le impusieran las manos en un gesto de fuerte carga simbólica. El momento fue grabado y difundido en directo desde la Casa Blanca.