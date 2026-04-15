Donald Trump y su cúpula de Gobierno se despliega en los medios para justificar la guerra ante sus electores

Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

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Donald Trump parece confirmar lo que muchos analistas aseguran: el presidente de Estados Unidos no sabe cómo salir de la guerra que lanzó contra Irán y se dedica a anunciar que está a punto de terminar. La última vez ha sido en su televisión favorita, Fox, donde ha vuelto a repetir que la ofensiva militar que lanzó con Israel está "muy cerca de terminar".

"Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar", ha asegurado Trump en una entrevista con la cadena Fox, horas después de haber confirmado que volverá a conversar con la República Islámica dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

El republicano, que cada vez está más solo, ha defendido el conflicto bélico lanzado por EEUU e Israel porque, asegura, que "si no lo hubiera hecho en ese momento, Irán tendría ahora un arma nuclear". Trump, además, ha asegurado del estado en que se encuentra Irán tras la guerra: si se "retirara ahora mismo" al país asiático le llevaría "20 años reconstruirse".

"No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa", ha espetado el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní "está desesperado por llegar a un acuerdo".

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J.D Vance asegura que está luchando para conseguir "el gran acuerdo" con Irán

Este mismo martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha avanzado que seguirá luchando en aras del "gran acuerdo" que, según ha remarcado, desea alcanzar Trump con Irán, tras haber liderado él mismo las primeras negociaciones con ambas legaciones en Islamabad.

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"Me siento muy optimista respecto a donde nos encontramos", ha confirmado Vance en un acto de la organización conservadora Turning Point USA en el estado de Georgia, aunque por el momento no hay atisbos de que este acuerdo este cerca.

Vance que lideró las recientes conversaciones que terminaron sin avances, sin embargo, se ha mostrado convencido de que Trump "quiere cerrar un gran acuerdo", el 'número dos' de Trump ha explicado que "la razón" por la cual no se ha cerrado el deseado pacto es porque el presidente "realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares, ni un Estado patrocinador del terrorismo", al tiempo que "el pueblo iraní pueda prosperar y desarrollarse".