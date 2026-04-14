La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando y el miedo de otros países crece ante el bloqueo de otros pasos estratégicos

Las consecuencias del doble bloqueo del estrecho de Ormuz: Trump amenaza con abordar cualquier buque que pague peaje a Irán

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Donald Trump estableció un bloqueo en el estrecho de Ormuz tras conseguir cierto levantamiento por parte de Irán, quien finalmente ha terminado reforzando con minas su decisión de cierre. El presidente estadounidense amenazaba con abordar cualquier barco que pagase el peaje iraní.

Todas las miradas siguen puestas tras las declaraciones del estadounidense sobre su intención en Ormuz. La zona del Golfo Pérsico es muy importante para el comercio mundial, pero especialmente para el petróleo, ya que pasa por allí el 20% del total mundial.

Muchos petroleros y cargueros siguen fondeados en el Golfo sin cruzar por el riesgo a ataques iraníes o por el miedo a ser interceptados por Washington, que cuenta con un docena de buques de guerra en la zona, en el exterior del estrecho de Ormuz. Entre esos buques hay también un portaaviones de los Estados Unidos.

El miedo de otros países a otros bloqueos estratégicos

Algunos barcos sí han cruzado el estrecho en las últimas horas, pero después se han detenido o han dado marcha atrás antes de encontrarse con el bloqueo estadounidense, que afecta en teoría a los barcos que parten o se dirigen a puertos de Irán.

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El bloqueo incrementa la presión sobre la economía mundial y países como Arabia Saudí tratan de influir en Estados Unidos para que retome las negociaciones con Teherán, temiendo que Irán bloquee otro paso estratégico, donde los hutíes afines a Teherán pueden atacar bancos. Ese es un paso crítico para las exportaciones de petróleo saudí a través del Mar Rojo.

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El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, también ha afirmado este martes que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, un acto de "terrorismo económico", busca "guardar las apariencias" y lograr una "salida digna" al "círculo vicioso de palabras redundantes y actos imprudentes" en el que se ha introducido el país.