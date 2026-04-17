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Lula respalda el "no" a la guerra de Sánchez: "Brasil y España están en la misma trinchera"

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El presidente de Brasil dice que entiende "perfectamente" el "no" a la guerra de Sánchez. Europa Press
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha respaldado este viernes el "no" a la guerra del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que lo entiende "perfectamente" y que los dos países "están en misma trinchera".

"Entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EE.UU. pidió que Brasil participara en la guerra de Irak. Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa", ha dicho junto a Sánchez al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona.

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Brasil y España, ha incidido Lula, están "en la misma trinchera": "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo".

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