Donald Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano de 10 días

El alto el fuego comenzará esta medianoche, hora israelí, según ha informado el presidente de EEUU en sus redes sociales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días desde esta medianoche, hora israelí.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel”, dice en Truth Social. “Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”.

“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”, añade. “He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerra.