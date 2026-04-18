Noelia Camacho 18 ABR 2026 - 16:25h.

Los dos formaron sus familias y 60 años después se reencontraron gracias a las redes sociales

Marie, la octogenaria francesa detenida por el ICE que viajó a EEUU para casarse con un amor de juventud, liberada

Compartir







Marie-Thérèse, la mujer francesa de 86 años que fue detenida por el ICE en su casa de Alabama, ya está en Francia. Ella viajó a Estados Unidos hace un año para casarse con su amor de juventud, pero acabó encarcelada durante 16 días tras ser arrestada por los agentes de inmigración de Donald Trump.

Su historia es de película. Marie viajó en 2025 a EE.UU. para casarse con el amor de su vida, Bill Ross, un veterano del ejército americano. Ellos se conocieron muy jóvenes en una base de la OTAN en Francia. Ella era secretaria y él, piloto. Se enamoraron, pero la misión terminó y se separaron.

PUEDE INTERESARTE El ICE amplía el poder de sus agentes para arrestar a personas sin orden judicial

Los dos formaron sus familias y 60 años después se reencontraron gracias a las redes sociales. El año pasado, cuando enviudaron, decidieron casarse pero él murió el pasado enero y ella se quedó solo con una visa de turista que había caducado.

El ICE la detuvo de pies y manos y estuvo encarcelada durante 16 días

Los hijos denunciaron que, pese a su edad, el ICE no tuvo piedad en su detención y la arrestaron de pies y manos. Según las autoridades estadounidenses, Marie-Thérèse había sido detenida porque había superado el plazo de los 90 días de estancia en el país sin visado.

Sus hijos aseguran que compartió celda con 70 mujeres latinas que la cuidaban, le dejaban sus mantas y la apodaron cariñosamente como la 'insumergible Molly', como la superviviente del Titanic. Porque ella ha sobrevivido al ICE de Donald Trump.