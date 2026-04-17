Marie fue arrestada y atada de pies y manos por el ICE pese a sus 86 años.

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Todo comenzó como una historia de amor de película, pero acabó con una historia de terror con grilletes y miedo. Marie conoció a Billy en la década de 1960, cuando él era un soldado destinado en la base de la OTAN de Saint-Nazaire y ella era secretaria.

El joven regresó a Estados Unidos y perdieron el contacto, ya que cada uno se casó con otra persona y tuvo hijos. La pareja se reencontró en 2010 y se visitaron mutuamente con sus respectivas parejas. Había algo entre ellos desde siempre, pero la vida les había dado caminos distintos.

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Pero en 2022, todo cambió. Los dos se quedaron viudos y la llama del amor se encendió de nuevo, con fuerza. El hijo de Marie lo describe con naturalidad aplastante: "Estaban enamorados como dos adolesncentes".

Tanto, que la pareja se casaba el año pasado. Marie-Thérèse se mudó a Alabama, donde solicitó una tarjeta de residencia permanente, que le otorgaría el derecho a permanecer en Estados Unidos.

Pero la historia de amor se vio de nuevo truncada cuando Billy fallecía de forma repentina en el mes de enero. Y empezaron los problemas para Marie, que no había recibido aún la tarjeta de residencia permanente, lo que dejó su estatus migratorio en la incertidumbre.

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Arrestada por el ICE y esposada de pies y manos a sus 86 años

Y en estas llegó el ICE, que no tuvo piedad alguna y la detuvo. Pese a su edad, su hijo denunció en el diario Ouest France que su madre había sido “esposada de pies y manos” durante su arresto. Según las autoridades estadounidenses, Ross-Mahé había sido detenida porque había superado el plazo de los 90 días de estancia en el país sin visado. Pero de nuevo, la violencia y las formas no se pararon ante una mujer de 86 años. Las denuncias de su familia ante su caso alertaron a las autoridades francesas que finalmente, en boca de su ministrode Exteriores, Jean-Noël Barrot, han anunciado este viernes que Marie, detenida desde el 1 de abril, ya ha sido liberada y se encuentra en Francia.

"Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente", subrayó el jefe de la diplomacia francesa cuando se le preguntó por las condiciones de su arresto y de su mantenimiento en detención, que han causado polémica en Francia teniendo en cuenta su edad.

Sin querer entrar en su caso, Barrot recordó que ya se ha pronunciado en el pasado sobre la acción del ICE y sobre sus métodos de actuación que "han suscitado nuestra preocupación", en particular por el uso de la violencia. Al menos, la historia de amor de Marie ha tenido un desenlace feliz.