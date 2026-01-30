David Cacho 30 ENE 2026 - 21:34h.

El paso atrás anunciado de reducir el número de agentes y centrarse en detener inmigrantes sin papeles no ha calmado los ánimos

Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minneapolis está "deprimido y preguntando por su gorro"

La represión de los agentes antiinmigración en Minneapolis dispara la tensión política en Estados Unidos después de matar a dos manifestantes este mes. El último, Alex Preti. Eso ha hecho recular a Trump, que ha suavizado el mensaje y ha retirado efectivos, pero la tensión continúa.

Hoy ha habido protestas a la entrada del edificio federal de Minneapolis, la sede, entre otros organismos, de la policía fronteriza, el famoso y temido ICE. Cientos de personas han avanzado hacia él dispuestas a atravesar el cordón de seguridad. No lo han conseguido, se lo han impedido agentes de la policía municipal.

Se han vivido momentos de gran tensión. El paso atrás anunciado ayer de reducir el número de agentes y centrarse en detener inmigrantes sin papeles y con no ha calmado los ánimos, tampoco ha detenido la represión. Han sido detenidos dos periodistas que grabaron protestas contra el ICE. Uno de ellos es Don Lemon, que fue presentador de la CNN hasta hace tres años.

Los asesinatos de Renée Good y de Alex Pretti, lejos de ser lamentados por el presidente y la Secretaria de Seguridad Nacional, han sido justificados por tratarse, dicen, de terroristas y de insurrectos. Eso sí, se ha abierto una investigación federal dirigida por el FBI.