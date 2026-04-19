La Policía recibió el primer aviso del incidente sobre las 06:00 horas de la mañana

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Ocho menores de entre uno y 13 años de edad han muerto y dos mujeres han resultado heridos grave este domingo en un "incidente doméstico" en Shreveport, Luisiana, según ha informado la Policía. Otro niño habría saltado por la ventana y también se encuentra herido tras intentar huir del atacante.

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, ha explicado en rueda de prensa que además de los ocho fallecidos hay cuatro personas más heridas por los disparos ocurridos en hasta cuatro ubicaciones distintas.

Todo empezó con una discusión. No es la primera vez que los agentes van a esa vivienda. El atacante no solo fue disparando en esa casa sino también en otras dos viviendas ubicadas en el barrio residencial. Después robó un coche y huyó.

La Policía recibió el primer aviso del incidente sobre las 06:00 horas y persiguió al individuo hasta que finalmente los agentes abrieron fuego contra el hombre y lo abatieron.

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"No sé qué decir. Mi corazón se ha quedado de piedra", lamenta el jefe de la Policía

Christopher Bordelon ha indicado que algunos de los menores fallecidos eran hijos del individuo. "Es una escena del crimen muy amplia, con múltiples niños fallecidos, así que les vamos a pedir paciencia hasta que tengamos la información para darla", ha añadido.

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El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, ha comparecido también ante esta "trágica situación", "probablemente la más trágica que haya tenido jamás en Sreveport". "No sé qué decir. Mi corazón se ha quedado de piedra", ha añadido el jefe de la Policía, Wayne Smith.

En lo que llevamos de año se han superado los 3.000 fallecidos por armas de fuego en Estados Unidos cada año, sin contar los suicidios. La media es de 20.000, casi 2.000 de ellos menores de edad. Solo en este fin de semana se han registrado otros dos con múltiples víctimas en Sacramento, California, con cuatro heridos, entre ellos un adolescente. Otro, en el campus de la universidad de Iowa, un tiroteo ha dejado tres estudiantes heridos.