En las imágenes se observa cómo el agresor ingresa al edificio con un arma de fuego y es confrontado por el directivo

Estos hechos ocurrieron el martes 7 de abril y el atacante fue identificado como Victor Hawkins

Compartir







Un video de vigilancia muestra el momento en que el director de una escuela en Oklahoma, Estados Unidos, se abalanza sobre un hombre armado y logra desarmarlo dentro del centro.

En las imágenes se observa cómo el agresor ingresa al edificio con un arma de fuego y es confrontado por el directivo, quien con apoyo de personal escolar, logra someterlo tras un forcejeo.

Cargos por intento de homicidio

Estos hechos ocurrieron el martes 7 de abril y el atacante fue identificado como Victor Hawkins, un joven de 20 años que había sido exalumno del centro.

Durante el enfrentamiento, el director Kirk Moore logró abalanzarse sobre el tirador y reducirle mientras este trataba de levantarse. Durante el forcejeo, el director resultó herido de bala en la pierna. Otro trabajador del centro apareció es escena para ayudar al director y quitarle el arma al tirador tratando de evitar más daños. Gracias a la acción de Moore, ningún alumno ha sufrido lesiones.

El agresor fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por intento de homicidio y uso de arma de fuego. Las autoridades señalaron que la rápida intervención evitó una tragedia.