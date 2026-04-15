El heroico momento de un director de instituto al desarmar a un exalumno y evitar un tiroteo en un centro de Oklahoma, EEUU
En las imágenes se observa cómo el agresor ingresa al edificio con un arma de fuego y es confrontado por el directivo
Estos hechos ocurrieron el martes 7 de abril y el atacante fue identificado como Victor Hawkins
Un video de vigilancia muestra el momento en que el director de una escuela en Oklahoma, Estados Unidos, se abalanza sobre un hombre armado y logra desarmarlo dentro del centro.
En las imágenes se observa cómo el agresor ingresa al edificio con un arma de fuego y es confrontado por el directivo, quien con apoyo de personal escolar, logra someterlo tras un forcejeo.
Cargos por intento de homicidio
Estos hechos ocurrieron el martes 7 de abril y el atacante fue identificado como Victor Hawkins, un joven de 20 años que había sido exalumno del centro.
Durante el enfrentamiento, el director Kirk Moore logró abalanzarse sobre el tirador y reducirle mientras este trataba de levantarse. Durante el forcejeo, el director resultó herido de bala en la pierna. Otro trabajador del centro apareció es escena para ayudar al director y quitarle el arma al tirador tratando de evitar más daños. Gracias a la acción de Moore, ningún alumno ha sufrido lesiones.
El agresor fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por intento de homicidio y uso de arma de fuego. Las autoridades señalaron que la rápida intervención evitó una tragedia.