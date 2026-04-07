El ministro de Interior turco, Mustafa Çiftçi, y las autoridades han confirmado el tiroteo

"Tres individuos que se enfrentaron armados con nuestros agentes de policía frente al centro comercial Yapı Kredi Plaza en Estambul han sido neutralizados"

Compartir







EstambulLas autoridades turcas han confirmado un tiroteo en las inmediaciones del consulado de Israel en el distrito de Besiktas de Estambul, en Turquía. En el lugar, tres sospechosos han sido "neutralizados" por los agentes desplazados hasta la zona, acabando con la vida de uno de ellos y dejando a los otros dos heridos. Además, también han resultado heridos leves dos policías.

Según ha precisado el ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, “se ha determinado la identidad de los terroristas” y “se ha confirmado que uno de ellos, que llegó a Estambul procedente de İzmit (ciudad turca) en un vehículo alquilado, tiene vínculos vínculos con una organización que instrumentaliza la religión”. Además, ha precisado que dos de los terroristas “son hermanos” y uno de ellos “tiene antecedentes por tráfico de drogas”.

Los tres atacantes, “neutralizados”, querían entrar en el edificio del consulado de Israel en Estambul

En la misma línea, el Departamento de Policía de Estambul ha confirmado en una nota de prensa lo ocurrido, detallando que los dos agentes afectados por este suceso resultaron “heridos en el enfrentamiento”.

Ahora, las autoridades, que llevaban días aumentando las precauciones ante la posibilidad de un ataque, según medios turcos como Hurriyet, se encuentran investigando los hechos.

Al parecer, los tres atacantes pretendían cometer un atentado en el séptimo piso del consulado en Levent, barrio turco ubicado en una de las principales zonas de negocio de Estambul, en el citado distrito de Besiktas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según CNN Turquía, los guardias de seguridad y agentes de la Policía situados en las inmediaciones del consulado de Israel se dieron cuenta de la situación y dieron el alto a los atacantes, que armados con armas de cañón largo, abrieron fuego directamente, provocando el tiroteo.

Sospechan que el objetivo de los atacantes eran empleados del consulado de Israel

En el intercambio de disparos, dos de los atacantes fueron abatidos por los agentes, mientras el tercero, oculto tras un vehículo, continuó disparando antes de ser también "neutralizado".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Tres individuos que se enfrentaron armados con nuestros agentes de policía de servicio frente al centro comercial Yapı Kredi Plaza en Estambul han sido neutralizados. Dos de nuestros heroicos agentes resultaron levemente heridos en el enfrentamiento”, señalaba después el ministro del Interior, en declaraciones de las que se hace eco el medio turco Hurriyet.

En la misma línea, el gobernador de Estambul, Davut Gül, ha denunciado y condenado los hechos: "Un terrorista murió y dos resultaron heridos. Gracias a las precauciones tomadas por nuestra policía, este importante ataque fue neutralizado con daños mínimos. Tres personas perpetraron el ataque. Las tres fueron neutralizadas. Llegaron en vehículo. Portaban armas de cañón largo y pistolas”, ha incidido.

Según las primeras pesquisas, las fuerzas de seguridad sospechan que los atacantes, mediante una acción planificada, pretendían atacar a empleados del consulado de Israel en Estambul.

De acuerdo con los testigos, el tiroteo se ha alargado durante 10 minutos hasta que los responsables han sido abatidos. Tras los hechos, se ha reforzado la seguridad en la zona y continúa la investigación mientras se teme que pueda haber otros atacantes.