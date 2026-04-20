La ballena Timmy logra liberarse y nadar sola pero sin rumbo fijo: el miedo a que vuelva a quedar varada y muera crece

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Alemania sigue en vilo por la ballena jorobada Timmy. Lo que parecía un final feliz cuando el cetáceo lograba liberarse por sí misma y nadar por fin, después de tres semanas varada, se ha convertido en un nuevo estado de alerta al ver que la ballena nada sin rumbo fijo con el riesgo de que se vuelva a quedar varada muy cerca del lugar inicial debido a la escasa profundidad del entorno.

El cetáceo, de 12,35 metros de largo, 3,20 metros de ancho, 1,60 metros de alto y con un peso de unas 12 toneladas, cambia constantemente de dirección y necesita hacer pausas frecuentes, según informan los medios.

El investigador de ballenas y biólogo marino Fabian Ritter, residente en Berlín, se opone a nuevos intentos de rescate de la ballena jorobada en el mar Báltico, segñun ha declarado al diario Bild. "Quisiera dejarlo muy claro: esta ballena hace lo que quiere. Es incontrolable y debemos aceptar que nos resulta imposible salvarla", declaró Ritter. Reconoce que Timmy muestra espíritu de lucha, pero advierte: "O recupera fuerzas ahora, y aún tiene energía suficiente, y el daño no es tan grave como para que pueda sobrevivir por sí solo, o simplemente se acerca el final de su vida. Debemos aceptarlo".

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En estos momentos, todo parece de nuevo en contra de Timmy. El nivel del agua en la bahía está bajando, como se puede apreciar en los pilotes del muelle del puerto de Kirchdorf. Los postes aún están húmedos y muestran la marca del nivel anterior. Es evidente: el agua está retrocediendo rápidamente. y eso puede ser fatal para la ballena, que lucha por su vida.

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Actualmente, el operativo lo conforman seis embarcaciones y una moto de agua que están tratando de guiar a la ballena hacia la dirección correcta para que pueda salir de la Bahía y volver a nadar en mar abierto. “Hay un punto crítico, conocido como “el gancho”, donde hay aguas poco profundas. Pero puedo asegurar que la ballena está nadando; tengo contacto directo con los equipos que la acompañan. En este momento está descansando un poco.

No hay que olvidar que ha pasado por mucho. Ha estado unos 21 días “en cama”, gravemente enferma, según la ciencia. Nosotros creímos en ella. Ahora se ha puesto en marcha y ya ha realizado un esfuerzo considerable”, ha indicado este mismo lunes Backhaus en los medios locales. Pero las horas que quedan van a ser críticas y Timmy no ha logado ir a mar abierto para salvar su ida.