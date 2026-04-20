Piden ayuda para localizar a 15 perros robados de una protectora en San Bernardo, Toledo
La Policía Local de Toledo investiga el robo de los canes y la protectora pide colaboración ciudadana
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La Policía Local de Toledo investiga el robo de 15 perros de la perrera municipal, gestionada por la protectora Dog Horse City, que ha puesto en alerta a los responsables del centro y autoridades. Los hechos tuvieron lugar la semana pasada en el Centro de Protección Animal ubicado en San Bernardo.
Por lo visto, alguien accedió a las instalaciones y sustrajo a los animales sin que, de momento, se haya identificado a los responsables. Los animales son varios PPP (perros potencialmente peligrosos), mastines, galgos y también perros pequeños.
Desde Dog Horse City piden ayuda por si alguien tuviera cualquier información, por pequeña que sea. Para ello piden ponerse en contacto con la asociación a través de sus redes sociales o de su página web.
Tal y como explican en un comunicado, las autoridades ya están trabajando en el caso y han logrado recopilar indicios, entre ellos huellas, que podrían ayudar a identificar al autor o autores de los hechos.
“Pedimos la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información, por mínima que parezca. Cualquier detalle puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y recuperar a los animales”, señalan en el comunicado.
Del mismo modo, explican que garantizan “total confidencialidad y anonimato a quienes deseen facilitar cualquier pista o información relevante”, indican. “Entre todos podemos ayudar a que esos perros regresen a salvo y a que los responsables respondan por sus actos”, concluyen.