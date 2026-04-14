"Dos semanas sin ti. Estoy tratando de ser fuerte por ti, Sugar", dice su dueño, destrozado en pleno duelo.

Permisos laborales para cuidar mascotas enfermas: la medida pionera que quiere implantar Italia

Compartir







"Dos semanas sin ti. Estoy tratando de ser fuerte por ti, Sugar. Cuando te fuiste, una parte de mi alma se fue contigo, así como mi identidad: eras mi mejor amiga, mi todo. No eras solo mi perra surfista, eras mamá de @titithesurfingdog y @kiwithesurfingdog… quienes todavía tienen el corazón roto. También una perra de terapia para muchos, y una compañera de surf para todos los groms, Siempre serás mi 5 veces Campeona Mundial de Surf Canino, y la primera perra en ser incluida en el Salón de la Fama de los Surfistas"

Son las desconsoladas palabras del dueño de Sugar, Ryan Rustan, dos semanas después de su muerte, víctima de un cáncer, "en los brazos de su papá". El duelo por la pérdida sigue intacto. "Me siento absolutamente perdido... y extrañándote profundamente, niña linda... tuvimos una buena racha".

PUEDE INTERESARTE Ocho consejos indispensables de un adiestrador si llevas a tu perro a un parque canino: de evitar premios dentro a cuando soltarle

Ya el día del anuncio de su muerte se demostró lo importante que esta era en su vida y en la de sus seguidores. "Sugar no era solo una perrita, era una leyenda en el mundo del surf canino. Esta pequeña y enérgica perrita se convirtió en cinco veces campeona mundial de surf canino, demostrando al mundo cómo el corazón, el coraje y la determinación pueden superar cualquier expectativa. Su historia no se limita al surf; se trata de vivir la vida al máximo, incluso ante la adversidad. Tras luchar contra el cáncer, Sugar siguió surfeando hasta el final, demostrando a todos la importancia de la perseverancia y la alegría".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de sus logros deportivos, Sugar trabajó como perra de terapia, acompañando a veteranos en el hospital VA de Long Beach y participando en eventos en la disciplina adaptada para personas con discapacidades. A comienzos de 2026 anunciaron que padecía cáncer. Su dueño organizó un evento para que la comunidad la acompañara en su “última ola” en Huntington Beach. La perra falleció a los 16 años el 30 de marzo, tras una breve pero intensa lucha contra el cáncer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El duelo no ha acabado porque su dueño ha anunciado un 'paddle out' (homenaje tradicional de la cultura surfista donde los participantes reman mar adentro formando un círculo) para el próximo sábado 9 de mayo en homenaje a Sugar. Se ha invitado a quienes deseen rendir tributo a participar y compartir su historia.