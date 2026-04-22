Carlos Plá Valencia, 22 ABR 2026 - 06:30h.

Un año después de recibir un trasplante de médula, Rubén ha superado la leucemia, pero sigue convaleciente y no puede trabajar por prescripción médica mientras las deudas se acumulan

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Con tan solo 23 años recién cumplidos, Rubén recibió la peor noticia de su corta vida, tenía leucemia. Desde ese momento todo cambió. En cuestión de días comenzaron los ingresos hospitalarios, un duro tratamiento de radioterapia y quimioterapia y, finalmente un trasplante de médula. "Afortunadamente funcionó y la leucemia ha remitido totalmente, pero todavía tengo muchos efectos secundarios como una enfermedad que se llama injerto contra receptor que puede afectar a varios órganos como el hígado", explica Rubén Huguet.

Unos problemas que, un año después del trasplante, le obligan a estar en recuperación y en tratamiento de inmunosupresión, lo que le impide trabajar y hacer una vida normal. "Yo estudié mecánica y lo que más me gustaría sería trabajar en un taller, tengo ofertas, pero por prescripción médica no puedo cargar peso ni estar en ambientes poco salubres".

Convaleciente y sin ingresos, Rubén vive con su madre, que también está de baja por una doble hernia discal y depresión crónica. El único ingreso que tienen son los 600 euros que recibe su madre cada mes del Ingreso Mínimo Vital y un pequeño suplemento por tener a Rubén a su cargo. "Solicité una minusvalía que todavía está en el tribunal médico y hemos pedido un incremento de lo que recibe mi madre por mí enfermedad, pero seguimos sin respuesta porque todavía están valorando mi caso", explica.

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Acorralado por las deudas

Ante su precaria situación económica, Rubén se ha visto obligado a pedir pequeños préstamos con altos interesas y la ayuda de amigos para poder hacer frente a las facturas de agua y luz o pagar los medicamentos que necesita. "Mis amigos me están apoyando, a alguno le debo más de 500 euros, pero ya no puedo pedirles más aunque me dicen que no me preocupe, que lo primero es que me recupere", asegura.

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Acorralado por las deudas, una amiga le comentó la idea de contar su difícil situación por redes sociales y abrir una petición de ayuda en la plataforma GoFundMe. "Es muy duro tener que recurrir a esto, pero no veía otra alternativa. Lo hice pensando que no iba a tener ninguna repercusión, pero la gente es increíble y he recibido más de 700 euros en pequeñas donaciones".

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Un dinero que le ha permitido pagar las deudas más urgentes y tener una pequeña reserva para hacer frente a los gastos farmacéuticos. "Es un alivio, pero no sé cuántos meses van a pasar hasta que me reconozcan la ayuda que tengo que recibir".

Para demostrar que el dinero que ha recibido lo está destinando a paliar sus necesidades, Rubén ha subido a sus redes sociales las facturas con todos los pagos. "Quiero ser sobre todo transparente. He puesto capturas con los Bizum que he recibido y a que lo he destinado para que la gente vea que no me lo estoy gastando en tonterías".

Agradecido con la ayuda que está recibiendo, Rubén espera poder superar el bache, recuperarse totalmente y retomar sus sueños. "Yo no quiero ser una carga para nadie ni vivir del estado. Estudié mecánica y me gustaría trabajar en un taller, de hecho tengo ofertas, pero no puedo aceptarlas. Quiero poder vivir con mi pareja y hacer la vida de un joven de mi edad", asegura.