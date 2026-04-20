Blanca Agost 20 ABR 2026 - 16:00h.

El mar ha dejado de ser una zona para circular de manera libre y gratuita desde que comenzó la guerra de Irán

Irán rechaza los "dictados" de Estados Unidos para una nueva ronda de negociación: "No ha habido cambios en nuestra postura"

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El flujo de buques y petroleros que pasaban por el estrecho de Ormuz está en mínimos. El mar ha dejado de ser una zona para circular de manera libre y gratuita desde que comenzó la guerra de Irán. Todos los ojos están puestos en la segunda ronda de negociaciones que se producirá mañana. Aunque, de momento, el régimen iraní asegura que no se sentará en la mesa con Estados Unidos.

Mientras, los barcos siguen estancados sin poder cruzar el estrecho. Lo explica un ingeniero griego en su cuenta de TikTok: están racionando el agua y la gasolina porque no saben cuándo podrán salir de allí. Y desde un barco chino enseñan sus reservas de agua potable limitadas.

"Creo que sería muy peligroso el precedente que esto podría llegar a sentar", según Judith Arnal

Irán ha comenzado a cobrar tasas a algunos barcos a los que sí deja pasar violando el derecho internacional. "Creo que sería muy peligroso el precedente que esto podría llegar a sentar, que hubiera otros países que también decidieran empezar a establecer peajes ilegales", advierte Judith Arnal, investigadora de Economía en el Real Instituto Elcano.

Ahora, todos los países miran a China, ya que reclama la soberanía del mar de China, por donde pasa el 30% del comercio mundial. "Yo entiendo que ahora mismo estos canales naturales por los que pasan la mayoría del comercio marítimo se van a mantener al margen y no van a porque al final es perjudicar también su propia economía", señala Gema Pérez, profesora de Marketing Comercial de la Universidad de Málaga.

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Hace cinco años, se perdieron 10.000 millones de dólares a la semana cuando el mayor buque de mercancías del mundo quedó varado en el canal de Suez. Es el mejor ejemplo para ver que todo lo que ocurre en el agua se ve reflejado en los precios que pagamos por los productos que consumimos.