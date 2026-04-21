Esta afirmación ha llegado mientras Islamabad sigue a la espera de la decisión de Irán sobre su participación en las negociaciones

EEUU asegura haber impedido la navegación a 27 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Irán ha violado el alto al fuego en numerosas ocasiones. Así lo ha afirmado en su red social Truth Social.

Esta afirmación ha llegado mientras Islamabad sigue a la espera de la decisión de Irán sobre su participación en una segunda ronda de negociaciones con EE.UU., cuando el alto el fuego encara sus últimas 24 horas.

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La "Zona Roja", el enclave de máxima seguridad que alberga embajadas y sedes gubernamentales, permanece sellada al tráfico, con las escuelas cerradas y el transporte público suspendido aunque persiste la duda sobre si las delegaciones de ambos países viajarán finalmente a Pakistán.

Irán reitera que no negociará "bajo la amenaza y la fuerza" y afirma que EEUU debería "haberse dado cuenta"

Las autoridades de Irán han reiterado este martes que no negociarán "bajo la amenaza y la fuerza" y han afirmado que Estados Unidos debería "haberse dado cuenta de este hecho", ante las dudas en torno a una posible segunda ronda de contactos en Pakistán para intentar lograr un acuerdo para el fin de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

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"Es una verdad universalmente reconocida que un solo país en posesión de una gran civilización no negociará bajo la amenaza y la fuerza", ha dicho el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

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Así, ha argumentado que "este es un principio sustancial, islámico y teológico". "Me gustaría que Estados Unidos se hubiera dado cuenta", ha señalado, apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara sus amenazas contra el país asiático.