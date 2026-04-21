Donald Trump ha informado en la última de que extenderá el alto el fuego "hasta" que concluyan las negociaciones con Irán

Donad Trump asegura que Irán ha violado el alto al fuego "en múltiples ocasiones"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado en la última de que extenderá el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán "hasta" que concluyan las negociaciones con el país asiático.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", ha anunciado en sus redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según ha indicado, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho está "gravemente dividido", pueda "presentar una propuesta unificada" ante las conversaciones previstas en Islamabad.

Trump afirmaba que Irán había violado el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Irán ha violado el alto al fuego en numerosas ocasiones. Así lo ha afirmado en su red social Truth Social. Esta afirmación ha llegado mientras Islamabad sigue a la espera de la decisión de Irán sobre su participación en una segunda ronda de negociaciones con EE.UU., cuando el alto el fuego encara sus últimas 24 horas.

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Las autoridades de Irán han reiterado este martes que no negociarán "bajo la amenaza y la fuerza" y han afirmado que Estados Unidos debería "haberse dado cuenta de este hecho", ante las dudas en torno a una posible segunda ronda de contactos en Pakistán para intentar lograr un acuerdo para el fin de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

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"Es una verdad universalmente reconocida que un solo país en posesión de una gran civilización no negociará bajo la amenaza y la fuerza", ha dicho el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, a través de un mensaje publicado en redes sociales.