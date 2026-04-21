Reino Unido aprueba la prohibición de fumar para los nacidos después de 2008

La ley prohíbe fumar en coches con niños dentro, parques infantiles y colegios, pero no en terrazas o playas

“Un intento serio” de dejar de fumar: así es la nueva consulta dirigida a sanitarios y pacientes en Pontevedra

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Gran Bretaña ha aprobado el borrador final del proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos. Tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores han llegado a un acuerdo para prohibir fumar para las personas nacidas después de 2008. El objetivo es impedir que las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009 puedan fumar.

La decisión ya ha sido calificada como un "momento histórico para la salud de la nación". Una vez que reciba la aprobación real —el consentimiento formal del Rey antes de que la ley entre en vigor—, los ministros también recibirán nuevos poderes para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluidos sus sabores y envases.

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El secretario de Salud, Wes Streeting, elogió la prohibición y destacó que "los niños del Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de una vida de adicción y daños. Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el SIstema Nacional de Salud y contribuirá a una Gran Bretaña más sana".

La prohibición, que impedirá que los menores de 17 años comiencen a fumar, forma parte de una serie de medidas destinadas a combatir este hábito.

Prohibido fumar en coches con niños dentro, parques infantiles y colegios

Según la nueva legislación, también estará prohibido fumar o vapear en los coches con niños dentro, en los parques infantiles y en las inmediaciones de los colegios. También se prohibiría fumar fuera de los hospitales y las consultas de los médicos de cabecera, aunque se seguiría permitiendo el vapeo en un intento por ayudar a quienes intentan dejar de fumar.

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Los espacios al aire libre, como las terrazas de los pubs, las playas y los jardines privados, estarán exentos de la prohibición. El Partido Laborista abandonó sus planes de prohibir fumar en las terrazas de los pubs en 2024 después de que la medida suscitara una fuerte reacción por parte de los grupos del sector de la hostelería.

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Michelle Mitchell, directora ejecutiva de Cancer Research en Reino Unido, declaró que "este es un logro histórico que protegerá a nuestros hijos de las devastadoras garras de la adicción al tabaco y ayudará a poner fin a ella.a los cánceres causados por el tabaquismo. La primera generación libre de humo está ahora a nuestro alcance."