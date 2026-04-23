David Cacho 23 ABR 2026 - 21:24h.

Bajo el mar hay cables submarinos de fibra óptica para el envío de datos de todo tipo.

Israel espera a "la luz verde" de EEUU para reanudar la guerra y "devolver a Irán a la edad de piedra"

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En la guerra moderna las comunicaciones son fundamentales. Por el Estrecho de Ormuz, como por cualquier estrecho, no solo pasan mercancías o petróleo. Bajo el mar hay cables submarinos de fibra óptica para el envío de datos de todo tipo.

Ataques a esas infraestructuras ya se han visto, por ejemplo, en el Báltico atribuidos a Rusia o China. En Ormuz, hasta hoy, no han sido un objetivo. Sí lo han sido centros de datos de grandes compañías estadounidenses en la región. Hace dos años y medio, los rebeldes hutíes de Yemen -aliados de Irán- dañaron cuatro cables submarinos clave en el mar Rojo. Internet en Oriente Próximo, en la India y en África Oriental se vio ralentizado durante horas. Podía haber sido mucho peor.

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"La tecnología de fibra óptica es básicamente la que sustenta la vida tal y como la conocemos. Es justificado que haya una preocupación si cortan los cables", reconoce José Capmany, ingeniero de Telecomunicaciones Ópticas.

Irán tiene la capacidad para atacar estos cables submarinos. Con la presencia de barcos estadounidenses en la zona, eso sí, se complica la misión. Pero podrían llegar a dañar alguno. Los países del Golfo dependen completamente de los 17 cables de la zona para la banca, la energía, la sanidad. En fin, para la vida. Con todo, no sería el caos.

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"No todos los calves van todos por el mismo sitio, ni están a la misma profundidad. Cuando hay fallos en la red de Telecomunicación siempre hay una vía alternativa, o dos... o más", explica Capmany.

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Y siempre están los 10.000 satélites Starlink de Elon Musk que orbitan la Tierra. Aunque su capacidad es limitada, no podrían sustituir el volumen masivo de datos de un país entero.