Israel espera a "la luz verde" de EEUU para reanudar la guerra y "devolver a Irán a la edad de piedra"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se muestra dispuesto a destruir todas las infraestructuras de Irán.

Donald Trump dice que EEUU está "a punto" de lograr sus metas en Irán y anuncia más ataques: "Les devolveremos a la Edad de Piedra"

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado este jueves que el país espera a "la luz verde" de EEUU para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí. Esperamos a la luz verde de EEUU para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", ha afirmado Katz en un vídeo difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército. Las palabras hacen recordar a las que pronunció el propio Trump, que amenazó a Irán con devolverla a la edad de piedra.

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En su mensaje, Katz advierte de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para la defensa y el ataque" y que "los objetivos están marcados", en referencia a la planificación operativa frente a Irán.

Sus palabras se producen en un contexto en el que Israel sigue atacando Libano. Al menos tres personas han muerto este jueves y otras dos han resultado heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí contra el sur del Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese al alto el fuego en vigor desde el viernes y a la espera de unas conversaciones.

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Las esperanzas de conversaciones de paz con Irán se diluyen

MIentras, las esperanzas para que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se realicen en un plazo breve de tiempo se han difuminado este jueves en Islamabad, la capital paquistaní que sigue dispuesta a recibir a los negociadores de ambos países pero que ve cómo los tiempos y la falta de novedades tangibles hacen inviable esa reunión.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que sería posible mantener una reunión en un plazo de "36 a 72 horas", sino más bien todo lo contrario, ya que se han sucedido manifestaciones de uno y otro lado endureciendo sus posturas.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, se ha negado este jueves a llegar a un acuerdo con Israel que incluye un despliegue de tropas en el sur del país para una "zona de seguridad", tal y como insisten las autoridades israelíes, por lo que ha insistido en la importancia de que se produzca la "retirada completa" de los militares.

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Durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post a pocas horas de que se produzca la segunda ronda de conversaciones entre representantes israelíes y libaneses en Washington, Salam ha instado a Estados Unidos a "presionar a Israel para que modere sus demandas" precisamente sobre el asunto de la zona de amortiguación. El primer ministro ha insistido en que Líbano "no puede aceptar algo así" y ha expresado que el país "no puede vivir con una zona de amortiguación" en el sur. "Son tropas colocadas en zonas donde los propios libaneses han tenido que desplazarse y adonde no pueden volver, que han sido destruidas y que no se pueden reconstruir", ha lamentado.