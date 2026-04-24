Un alto mando es destituido después de que la esposa de un soldado desnutrido publicara imágenes impactantes en las redes sociales.

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Pálidos y visiblemente desnutridos, con costillas prominentes y brazos delgados. Son las imágenes de soldados ucranianos que han permanecido en el frente sin agua, sin comida. Sus rostros y sus cuerpos recuerdan a campos de concrentración y secuestros inhumanos. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha destituido a un alto mando tras la aparición de fotografías de un grupo de soldados demacrados que han permanecido en el frente durante meses sin alimentos ni agua suficientes, según ha desvelado el diario The Guardian.

Anastasiia Silchuk, la mujer de uno de los soldados, fue la que dio el paso, valiente, de mostrar las imágenes en las redes sociales. "Cuando los muchachos llegaron al frente, pesaban más de 80-90 kg. Pero ahora pesan alrededor de 50 kg", publicó Silchuk. Las familias señalan que, tras un primer envío, no llegó más comida durante 10 días. Los soldados se vieron obligados a beber agua de lluvia y nieve derretida para sobrevivir. Así tuvieron que luchar en el frente.

“El período más largo que estuvieron sin comida fueron 17 días. No los escuchaban en la radio, o quizás nadie quería escucharlos. Mi esposo gritaba y suplicaba, diciendo que no había comida ni agua". Y no fue el único. Estas imágenes han abierto la puerta a una realidad oculta en la desoladora guerra ucraniana, en la que se vive en las trincheras.

Ivanna Poberezhnyuk habla también de los soldados de la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente que se encontraban en una situación extremadamente difícil. "Los combatientes están perdiendo el conocimiento por el hambre", afirmó. Su padre fue evacuado, pero otros seguían atrapados allí.

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Silchuk declaró el viernes que, al menos, la situación ha mejorado desde que salió a la luz el problema. "Hay un nuevo comandante", publicó. "Nos llamó y nos dijo que la situación se está resolviendo. Y así es. Mi esposo me escribió diciéndome que ha comido más que en los últimos ocho meses. Los chicos están comiendo muy poco últimamente. Se les ha encogido el estómago y no saben si tendrán comida mañana o no. Creo que esta situación debía hacerse pública. Es necesario un sistema de rotación; los chicos necesitan atención médica”.

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Los militares intentan explicar el lamentable estado de los soldados por el acoso ruso

Las explicaciones de los mandos militares son diversas al observar esa situación. Los soldados se ven obligados a caminar en muchas ocasiones entre 10 y 15 kilómetros para llegar a sus posiciones avanzadas. En los últimos meses, Ucrania ha estado utilizando cada vez más robots terrestres no tripulados para enviar suministros a zonas expuestas y evacuar a soldados heridos.

La brigada ha reconocido problemas logísticos a la hora de poder alimentar a las tropas y que los suministros solo eran posibles por vía aérea debido a su proximidad a las líneas enemigas. "Todo se realiza con drones. Los rusos prestan la máxima atención a los envíos de alimentos, municiones y combustible. Interceptan y derriban todo lo que pueden. En realidad, a veces no les interesa tanto nuestro equipo militar como la logística”.