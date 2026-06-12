Las autoridades siguen buscando al menor de 16 años que desapareció en moto de agua en la playa de Pals

Los drones de Salvamento Marítimo se unen a la búsqueda del menor de 16 años desaparecido con moto de agua en Roses, Girona

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Han pasado dos días desde que no se tiene noticia del menor de 16 años que desapareció tras hacer una excursión con un grupo en moto de agua en la playa de Pals, en Girona. El joven decidió regresar antes que sus compañeros al puerto, pero nunca llegó y fueron los trabajadores los que dieron la alerta a Salvamento Marítimo.

Hay dos incógnitas que siguen investigando las autoridades además de la incansable búsqueda del menor: por qué el menor estaba a las 20:30 todavía en el mar con la excursión cuando no está permitido navegar con las motos más allá del ocaso y si tenía autorización parental para hacer esa excursión.

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La reportera Marina Pérez informa en directo desde la playa sobre la situación de la búsqueda del menor, porque por la tarde, harían 48 horas desde que se trasladó la alerta a las autoridades que siguen "buscando intensivamente por tierra, mar y aire": "En el dispositivo participan bomberos, Salvamento Marítimo y Guardia Civil".

Las corrientes de agua le podrían haber arrastrado a cualquier dirección

"Fue el miércoles por la noche cuando se le perdió la pista tras participar en una excursión en grupo y hoy se han intensificado las labores, ampliando la zona y el radio de profundidad de rastreo. Nos dicen las autoridades que se trata de una búsqueda complicada porque los cambios de corrientes le podrían haber arrastrado a cualquier dirección".

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La preocupación según van pasando las horas es mayor por encontrar al joven. Este pasado jueves se encontró la moto de agua volcada situada a una treintena de kilómetros por mar, una distancia muy arriesgada para la supervivencia del joven. Todo lo que se sabe sobre la familia del joven es que, al conocer su desaparición, mantuvieron una discusión con la empresa y con sus responsables para, posteriormente, interponer una denuncia por este caso.