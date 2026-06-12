Gonzalo Barquilla 12 JUN 2026 - 18:19h.

La investigación apunta a un posible móvil económico en el asesinato de David Salazar, cuyo acusado ya está en prisión

La jueza ordena el ingreso en prisión de Juanfran, el acusado del asesinato de David Salazar en Badajoz

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Juanfran, el asesino confeso de David Salazar en el barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz, ha ingresado este viernes en prisión provisional por orden del juez. El detenido pasó a disposición judicial esta jornada y poco después se dictó su encarcelamiento. Está acusado de la muerte del joven de 33 años y de la posterior ocultación y manipulación de sus restos.

Las autoridades siguen investigando lo ocurrido. David desapareció el 7 de junio tras decirle a su mujer que iba a la tienda Horno Extremeño que regentaba Juanfran en la calle Luis Andreu Fernández Molina para comprar unos dulces. Sin embargo, los investigadores barajan que acudió al establecimiento por un asunto económico, como ya adelantó este medio.

El abogado José Manuel Rubio Gómez-Caminero explicó a la web de 'Informativos Telecinco' el pasado miércoles, día en el que Juanfran se derrumbó al ser interrogado y guió a los agentes hasta el lugar en el que depositó los restos mortales, que este varón ya se encontraba denunciado por la empresa Horno Extremeño de manera previa al crimen. El letrado detalló que era arrendatario de un local que portaba el nombre de la compañía bajo licencia, pero que había dejado de pagar, por lo que se había dictado una orden de desahucio. Una situación que había provocado que se fijara un juicio para octubre de este año.

El crimen de David Salazar en la tienda que regentaba Juanfran

Un dato relevante es que Juanfran le debía dinero a David, como ya confirmamos en este medio. Los investigadores barajan que Juanfran pudo pedir ayuda económica a David por los problemas que estaba teniendo con el alquiler del local y que David accedió como prestamista. Ahora se trata de averiguar si la víctima pudo ir a la tienda el 7 de junio para cobrar esa deuda o si directamente el asesino le pidió que fuera.

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Todo apunta a que el crimen se cometió dentro del local, que aquel día se encontraba cerrado al público. El acusado habría matado al joven con ayuda de un martillo y habría utilizado una radial para depositar los restos mortales en dos bolsas. Durante tres días habría estado limpiando con productos todo el establecimiento. En este período se entiende que se dirigió en coche hasta un camino de tierra ubicado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio, donde trató de ocultar el cuerpo. Los allegados de David afirman que la zona ya había sido rastreada al poco de la desaparición. Además, las pesquisas apuntan a que se habría intentado quemar el paraje.

Juanfran trató de aparentar normalidad. Sin embargo, las sospechas de la familia de que no había salido del local (ya que la cámara de un bar le grabó entrando, pero no saliendo) aumentaron la presión. Los agentes le citaron a declarar y confisaron su coche antes de un interrogatorio en el que acabó confesando el crimen. El entorno de David sostiene que se trató de un crimen planificado y premeditado.

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La tensión sigue vigente en el barrio de Suerte de Saavedra

La desaparición de David movilizó durante varios días a familiares, amigos y voluntarios. Decenas de personas, coordinadas especialmente por la plataforma Adonay, participaron en batidas por diferentes puntos de Badajoz, especialmente en las inmediaciones de la carretera de Sevilla, el río Rivilla y otras zonas cercanas al barrio de Suerte de Saavedra, en un intento de localizar alguna pista sobre su paradero.

El caso permanece bajo secreto de sumario mientras la Policía Nacional continúa analizando las pruebas recabadas durante la investigación. Los agentes trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar todas las circunstancias que rodearon la muerte de David, así como el papel que pudieron desempeñar los distintos indicios localizados durante las pesquisas.

La conmoción sigue siendo máxima en el barrio de Suerte de Saavedra. Este jueves se registraron momentos de tensión en las inmediaciones de la panadería cuando numerosos vecinos creyeron que Juanfran iba a ser trasladado hasta el local para participar en una diligencia policial. El incidente derivó en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional, con el balance de un detenido y varios policías heridos. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que se mantiene presencia policial en la zona para evitar nuevos altercados. El entierro del joven se celebró el pasado jueves.