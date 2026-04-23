Zelenski pide a los líderes de la UE la adhesión de Ucrania "cuanto antes"

Zelenski urge a la UE a iniciar cuanto antes la adhesión de Ucrania y destaca el apoyo europeo con un fondo de 90.000 millones

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que su país está preparado para iniciar el proceso formal de adhesión a la Unión Europea y ha pedido ingresar “cuanto antes”. En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre informal celebrada en Ayia Napa (este de Chipre), ha insistido en que los ucranianos ya han decidido que quieren estar en la UE, aunque ha recordado que esta decisión no depende únicamente de ellos.

Tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha agradecido el respaldo de la UE durante la guerra, especialmente después de que los 27 hayan desbloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev tras superar el veto de Hungría. Zelenski ha señalado que Ucrania ha acumulado una experiencia “única” que puede contribuir a fortalecer Europa y ha reiterado que su país está preparado para avanzar en el proceso de integración, afirmando que “cree que la UE también está lista para apoyarlos”.

Estas declaraciones llegan después de que Costa y varios líderes europeos hayan señalado que “el próximo paso” debe ser el inicio formal de las negociaciones de adhesión, con la apertura de los primeros capítulos de reformas. Además, el presidente ucraniano ha valorado el desbloqueo de los fondos como una decisión “muy importante”, destacando la unanimidad alcanzada para hacerlo posible.

Según ha explicado, los 90.000 millones de euros servirán para fortalecer el ejército ucraniano, impulsar la producción de drones y sistemas electrónicos y mejorar el sistema energético, gravemente dañado por los ataques rusos durante el invierno. En este contexto, Zelenski ha subrayado que la adhesión de Ucrania representa no solo una decisión nacional, sino también un paso estratégico para reforzar la seguridad, la estabilidad y el futuro de Europa.