La Policía ha detenido a cinco personas, presuntamente implicadas en el tiroteo ocurrido en la ciudad de Baton Rouge

Mueren ocho menores de entre uno y 13 años en un tiroteo en Luisiana, Estados Unidos: el atacante, abatido por la Policía

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Un tiroteo ocurrido este jueves en un centro comercial de la ciudad de Baton Rouge, segunda ciudad más poblada del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, se ha saldado con, al menos un muerto y cinco heridos, uno de ellos en estado crítico, según el balance preliminar de las autoridades. Algunas de las "víctimas quedaron atrapadas en el fuego cruzado”, de acuerdo a la información de la Policia.

Al parecer el tiroteo comenzó entre dos grupos de personas, que comenzaron a dispararse entre sí, en la zona de restauración del centro comercial. Como resultado resultaron heridas cinco personas y otra murió en el lugar, según han confirmado Thomas Morse Jr, jefe de la Policía de Baton Rouge, citadas por la cadena NBC.

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La mayoría de las víctimas eran personas ajenas al tiroteo, según la Policía

“No se trató de un acto al azar. Hubo un desacuerdo, una pelea entre dos grupos de personas que todavía estamos tratando de esclarecer”, ha informado Morse. “Y, lamentablemente, víctimas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado”. Tres de las víctimas son estudiantes de último año de preparatoria, según informó la alcaldesa-presidenta de la parroquia de Lafayette, Monique Blanco Boulet.

"Todos los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona", ha asegurado en redes sociales la autoridad policial subrayando, a su vez, que la investigación abierta "sigue en curso".

Por el momento, han sido arrestadas cinco personas consideradas sospechosas, según la última actualización del cuerpo de seguridad que ya ha calificado de "seguro" al centro comercial donde han ocurrido los hechos.